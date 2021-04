Elon Musk může slavit. Jeho SpaceX pomůže NASA ke znovudobytí Měsíce

Jeden z největších vizionářů posledních let Elon Musk má další důvod k radosti. Jeho vesmírná společnost SpaceX totiž získala kontrakt na výrobu lunárního přistávacího modulu pro let na Měsíc, který americká NASA plánuje už na rok 2024. V souboji o tuto prestižní spolupráci se mu podařilo překonat nabídku dalšího velikána dnešní doby – konkrétně zakladatele Amazonu Jeffa Bezose.

Podle vyjádření NASA hrály při jejím rozhodování jednu z nejdůležitějších finance, které hrály ve prospěch Muskovy společnosti. Lety na Měsíc mají být totiž v příštích letech poměrně časté, kvůli čemuž je nutné jejich cenu stlačit na co možná nejnižší úroveň. SpaceX navíc hraje do karet i to, že je schopná se svými raketami a moduly vzlétat a přistávat opakovaně, což výrazně náklady na lety do kosmu snižuje. Za sestrojení lunárního přistávacího modulu vyplatí NASA společnosti SpaceX 2,9 miliardy dolarů, což je v přepočtu 62,8 miliard korun.

Boj o obří kontrakt na lunární modul odstartoval již v loňské roce, kdy NASA uvolnila pro celkem tři společnosti 967 milionů dolarů, které mohly po dobu 10 měsíců využít pro vývoj své verze modulu pro cestu na Měsíc. A právě zde SpaceX zabodovala nejvíce, jelikož z uvolněných peněz využila jen 135 milionů dolarů, čímž NASA přesvědčila o tom, že je schopná sestavit prvotřídní moduly relativně levně. Nezbývá tedy nic jiného než doufat, že se skvělého výsledku ve formě spolehlivého modulu dočkáme i za tři roky.