Cesta na Měsíc vyjde na pořádný balík. Víme zhruba, na kolik

Pokud se alespoň okrajově zajímáte o vesmír, jistě jste slyšeli o programu Artemis, tedy návratu člověka na Měsíc. NASA v posledních dnech vydala plán návratu člověka na Měsíc a ač se v něm žádné zásadní novinky neobjevily, bylo nám ukázáno pár podrobností.

Počátky programu Artemis sahají až do roku 2006, kdy se začala vyvíjet kosmická loď Orion v rámci programu Constellation. I když byl program za pár let zrušen, vývoj Orion přetrval. V roce 2011 se pak začalo pracovat na nosné raketě Space Lauch System (SLS). Přistání na Měsíci má předcházet několik dílčích misí. Už za pár měsíců má na Mysu Canaveral začít kompletace Orionu a SLS. V listopadu příštího roku má tato sestava obletět Měsíc (Artemis 1). V roce 2023 se má pak totéž učinit s astronauty (Artemis 2). Ve stejné době se má k Měsíci vydat první díl stanice Gateway, která má v budoucnu sloužit jako přestupní stanice. V roce 2024 ještě ale zřejmě nebude plně funkční, proto se poletí rovnou k povrchu. Posádka mise Artemis 3 má přistát na Měsíci, a to jako první od Apolla 17 v roce 1972. Na povrchu bude posádka asi týden a ven vystoupí dvakrát až čtyřikrát. Prozatím největším problémem je lunární modul. NASA vybrala tři firmy pro finální kolo tendru, a sice SpaceX, National Team a Dynetics.

Podobný ambiciózní plán vyžaduje vskutku hodně peněz, na které musí kývnout Kongres. Jelikož nepanuje shoda, zákonodárci se o výši rozpočtu dohadují. Čím déle bude tato diskuze trvat, tím méně pravděpodobněji se termín 2024 uskuteční. Odhaduje se, že na roky 2021 až 2025 program Artemis spolkne až 28 miliard dolarů, přičemž jen vývoj lunárního modulu vyjde na 16 miliard. SLS a Orion jsou před dokončením a bude na ně třeba už „jen“ 7,6 miliard dolarů. Skafandry by měly stát 500 milionů dolarů. Zbytek prostředků pak půjde na logistiku, experimenty apod. Částka ovšem nemusí být konečná, jelikož do rozpočtu není zahrnuta výstavba stanice Gateway, která je dle šéfů NASA důležitá pro vytvoření trvalejšího programu pro průzkum Měsíce.