Do čela NASA se postaví nový muž, lidstvu pomůže v jeho návratu na Měsíc

V NASA teď mají napilno. Po úspěšném provedení testu centrálního stupně rakety SLS, který proběhl naprosto v pořádku a motory běžely po 499 sekund, nyní tento 65 metrů vysoký kolos bude naložen na loď Pegasus a poputuje na Floridu, kde by se měl nacházet přibližně za měsíc. Záhy budou k této části rakety připevněny boostery a model vesmírné lodě Orion, což má pomoci k dokončení strukturálních testů. Půjde-li vše podle plánu, bude model vyměněn za skutečnou loď a celý stroj bude poslán na startovní rampu, kde klasicky proběhne například zkušební tankování.

NASA čeká po zvolení Bidena za prezidenta změna ve vedení. Jim Bridenstine odejde, což není vůbec žádným překvapením, neboť již kdysi řekl, že šéf NASA a prezident by měli být lidé, kteří si vzájemně rozumějí, a s Bidenem se ve spoustě věcech rozchází. Na jeho místo americký prezident nominuje Billa Nelsona, což ale schvaluje i nynější šéf NASA. Ačkoli jde o politika, s vesmírným programem má velké zkušenosti. Zabýval se jím ve výborech během své politické kariéry a v roce 1986 letěl dokonce jako vůbec druhý člen Kongresu do vesmíru. Vrátil se po deseti dnech. A program Artemis? V rámci mise Artemis-1 by měla SLS vynést vesmírnou loď na oběžnou dráhu kolem Měsíce. Mělo se tak stát již letos, ovšem kvůli několika problémům s testováním to vypadá až na jaro příštího roku. V současné době se vyrábí i další centrální stupeň pro nadcházející misi, jejímž cílem bude let posádky kolem Měsíce, a to už v roce 2023. Přistání člověka na Měsíci má pak završit mise Artemis 3, ovšem termín 2024 je stále velmi nepravděpodobný.