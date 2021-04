Jak nezavirovat Mac: 5 tipů, díky kterým se malware vašemu Macu vyhne

Počítače od Applu jsou skvělé a do velké míry také bezpečné, to ale v žádném případě neznamená, že by jejich majitelé nebyli žádným způsobem ohroženi malwarem. Riziko možná není u Maců tak velké jako u počítačů s Windows, v žádném případě se jej ale nevyplatí podceňovat. V dnešním článku vám přineseme 5 tipů a triků, díky kterým výrazně snížíte riziko zanesení škodlivého softwaru do vašeho Macu. Dopředu nicméně říkáme, že následujícími řádky cílíme primárně na začátečníky. Uživatelé, kteří jsou již na Macích zkušenější, jsou schopni se virům vyhnout i při porušení pravidel níže.

Stahujte bezpečně

Toto by mělo být vaše základní pravidlo. Pokud je to možné, stahujte veškeré hry a aplikace pro váš Mac výhradně z oficiálního Mac App Storu, případně z ověřených zdrojů, jako jsou oficiální stránky vývojářů daného softwaru nebo důvěryhodné služby typu SetApp. Existuje řada důvodů, proč byste se měli vyvarovat stahování nelegálně pořízeného softwaru, ať už z pochybných sdílecích serverů, nebo třeba prostřednictvím torrentů a dalších podobných nástrojů. Právě nelegálně pořízený software patří mezi nejčastější příčiny infikování Macu malwarem, a potíže, které s malwarem souvisí, vám jistě za těch pár ušetřených korun nestojí. Vyvarujte se stahování softwaru od vývojářů, které neznáte, nebo kterým plně nedůvěřujete.

Surfujte zodpovědně

Většina z nás se v průběhu dne pohybuje na běžných a stoprocentně bezpečných webových stránkách, jako jsou třeba zpravodajské servery, diskuzní fóra, sociální sítě nebo stránky poskytovatele e-mailových služeb. Internet ale není jen místem, hostujícím tyto neškodné stránky. Najdete zde také řadu podvodných webů, jejichž jediným účelem je infikovat váš počítač malwarem, nebo vás případně připravit o citlivé údaje. Proto si při procházení webu dávejte vždy pozor na to, jaké stránky navštěvujete. Dávejte přednost zabezpečenému procházení s využitím protokolu HTTPS, neklikejte na odkazy, u kterých si nejste stoprocentně jisti tím, kam vedou, a rozhodně nezadávejte svá hesla nebo údaje o platebních kartách jinam než na oficiální stránky vašeho internetového bankovnictví. Vyvarujte se stránek s příliš velkým počtem vyskakovacích oken, nebo třeba stránek, které se načítají podezřele dlouho.

Věřte antiviru

O počítačích od Applu se sice dlouho říkalo, že nepotřebují antivir, na toto tvrzení se ale již nějakou dobu nevyplatí příliš spoléhat. Antivirový program by na vašem Macu rozhodně neměl chybět, jeho výběru ale věnujte důkladnou pozornost, protože ne vše, co se tváří jako antivirus nebo antimalware, je skutečně antivirem nebo malwarem. Spoléhejte vždy na ověřená jména a názvy, příslušné programy stahujte z oficiálních stránek vývojáře, a nebojte se ani případných investic do opravdu kvalitního softwaru. Tipy na nejlepší antivirové programy pro Mac najdete v odkazu pod úvodem k tomuto článku.

Kontrolujte počítač

Jednou z největších výhod antivirového softwaru je to, že jej nainstalujete, nastavíte vše potřebné, a poté se prakticky již o nic nemusíte starat. To ale neznamená, že by stačilo být plně pasivní. Pokud se chcete opravdu ujistit, že je váš Mac v bezpečí, věnujte pravidelně čas ještě jeho manuální kontrole. Spusťte svůj antivirový nebo antimalwarový program a proveďte manuální skenování vašeho Macu podle pokynů vývojáře dané aplikace. Existují totiž typy malwaru, které nelze příliš dobře vystopovat pouze za pomoci automatického skenování. Odborníci obvykle doporučují provádět manuální skenování několikrát do měsíce – příliš času vám to nezabere, a můžete si být jisti tím, že váš Mac bude stoprocentně v bezpečí.

Aktualizujte

Pravidelná a včasná aktualizace je jedním ze zásadních pilířů bezpečnosti vašeho Macu. Aktualizace operačních systémů totiž často obsahují záplaty pro případné bezpečnostní chyby a zranitelnosti. V levé horní části obrazovky vašeho Macu klikněte na  menu -> O tomto Macu. V pravé dolní části okna, které se vám objeví, zvolte Aktualizace softwaru a zkontrolujte, zda je operační systém na vašem Macu aktuální. Zde také můžete aktivovat automatickou aktualizaci softwaru na vašem Macu, stejně jako automatickou aktualizaci aplikací z App Store.