Malware Silver Sparrow napadl už na 30 tisíc Maců. Můžete mu snadno předcházet

Počítače Mac jsou často bezpečnější než ty se systémem Windows. Je tomu jednoduše proto, že jich je po světě méně a hackerům se moc nevyplácí na ně útočit. I tak se jim ale viry nevyhýbají. Příkladem je nejnovější malware Silver Sparrow, který již napadl více jak 30 tisíc počítačů Applu. Toto číslo samozřejmě pořád roste.

Silver Sparrow je klastr aktivit, který zahrnuje binární soubor zkompilovaný pro provoz nejen na procesorech Intel, ale jedná se i o první malware pro nové čipy Apple M1. Na nich využívá ke spuštění JavaScript podobným způsobem, jako jakékoli jiné legitimní aplikace. Postrádá nicméně jednu velmi důležitou vlastnost a tou je playload (informace přenášené při přenosu dat). Díky tomu vlastně nezpůsobil infikovaným počítačům žádnou škodu. To nicméně neznamená, že není nebezpečný.Nechává totiž otevřené dveře dalším škodlivým aplikacím, které se do vašeho počítače nainstalují, aniž byste o tom věděli. To samozřejmě ohrožuje nejen počítač, jako takový, ale především vaše osobní údaje. Z 30 tisíc známých počítačů, které Silver Sparrow napadl, jich 25 tisíc pochází z USA. Zbylé stroje se nacházejí na území Kanady a Velké Británie.

Silver Sparrow s sebou nenese žádné na první pohled viditelné příznaky. Projevuje se zejména změnami ve výkonu počítače. Pokud ten běží pomaleji než obvykle, nebo pokud zjistíte, že máte nainstalované nové aplikace, které jste však sami neinstalovali, je zde vysoká pravděpodobnost, že je napaden i váš Mac.

Prevence je jednoduchá

Napadení se samozřejmě vyhnete instalací příslušného antiviru. Můžete mu ale předcházet i stahováním ověřených aplikací, tedy jen těch, které jsou dostupné v rámci Mac App Storu. V neposlední řadě aktualizujte systém macOS na nejnovější jeho verzi. Je vysoce pravděpodobné, že ta nové bezpečnostní problémy řeší. Pokud se bojíte, že váš počítač již nějaký mallware obsahuje, nezbyde vám než opět využít služeb antivirových softwarů. Krajním řešením může být i uvedení počítače do továrního nastavení.