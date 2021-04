Konečně! Na Macy s M1 už můžete nainstalovat Windows 10

Už od podzimu loňského roku jsou tu s námi počítače Mac a vlastními Apple M1 čipy. Přestože jsou tyto stroje obecně velmi chválené, dosud jim chyběla pro mnohé poměrně zásadní funkcionalita, a to možnost spustit systém Windows 10 skrze Boot Camp. Nyní už je to konečně možné.

Aplikace Parallels Desktop totiž dostala aktualizaci na verzi 16.5, která přináší plnou podporu virtualizace operačního systému Windows 10 pro MacBooky a Mac mini s procesory Intel, ale právě i čipy Apple M1. Na těchto strojích s macOS Big Sur tak konečně jde spouštět aplikace pro Windows bok po boku s těmi pro macOS nebo iOS.

Stále je tu však nějaký ten háček. Verze Windows 10, kterou můžete v Parallels Desktop virtualizovat, je verze Windows 10 založená ARM architektuře, takže systém sám o sobě postrádá podporu pro mnoho Windows aplikací. Microsoft však říká, že i ARM Windows 10 bude už brzy schopen plně emulovat x64 aplikace.

Co to ale znamená pro výkon zařízení, které emuluje systém emulující aplikace? Nedá se očekávat, že se zde alespoň z počátku budou trhat rekordy rychlosti. To ostatně i proto, že verze systému ARM Windows je pouze v tzv. Insider Preview verzi, takže k instalaci systému musíte být členy tohoto programu. Společnost Corel, která Parallels Desktop vyvíjí, tvrdí, že její nejnovější aktualizace má za následek i působivé vylepšení výkonu a menší kladené nároky na baterii v případě používání titulu na MacBoocích s M1. Konkrétně uvádí, že řešení M1 Mac se systémem Parallels Desktop 16.5 a Windows 10 ARM spotřebuje 2,5× méně energie než MacBook Air s procesorem Intel z roku 2020. Takový stroj má také v Geekbench 5 o 30 % lepší výkon než MacBook Pro s Intel Core i9-8950HK za stejných podmínek.

Macy s M1 můžete zakoupit zde