Rozměry iPhone 13 mini: Známe přesné rozměry nejmenšího letošního iPhone

Zajímají-li vás přesné rozměry iPhonu 13 mini, v následujících řádcích si přijdete na své. Před pár desítkami minut totiž unikly CAD výkresy tohoto modelu, které o něm prozrazují veškeré rozměrové detaily – tedy například i přesné rozměry modulu fotoaparátu. Na co se tedy můžeme u letošního nejmenšího iPhonu těšit?

Stejně jako v případě iPhonu 13 Pro (Max) platí, že zatímco výška a šířka se oproti modelu z předešlého roku nezmění, tloušťka ano. To jinými slovy znamená, že šířka iPhonu 13 mini bude 64,2 mm, výška 131,5 mm a tloušťka 7,57 mm namísto 7,31 mm. Co se pak týče modulu fotoaparátu, ten bude vyčnívat ze zad telefonu o dobrý milimetr více. Zatímco u iPhonu 12 mini totiž vyčnívá jen 1,51 milimetry, u 13 mini to bude 2,5 milimetru. Ani v tomto případě se tedy nenaplní spekulace o tom, že jej Apple dokáže zapustit více do zad. Pokud by vás pak zajímaly přesné rozměry modulu fotoaparátu, zatímco u 12 mini je to 25,21 mm x 28,40 mm, u iPhonu 13 mini počítejte s 28,27 mm x 28,26 mm. Modul letošního modelu tedy bude více čtvercový.

Jelikož se mají iPhony 13 a 13 mini lišit stejně jako v loňském roce jen v úhlopříčce displeje, je potřeba i u větší “třináctky” počítat s fotomodulem s rozměry uvedenými výše. Co se pak týče rozměrů těla, ty budou prakticky 100 % též poměrově odpovídat iPhonu 13 mini – tedy jinými slovy zůstanou u výšky a šířky zachovány, u tloušťky pak povyrostou. Slovy čísel to znamená, že výška iPhonu 13 bude velmi pravděpodobně 146,7 mm, šířka 71,5 mm a tloušťka 7,57 mm.

