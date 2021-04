Apple letos odstartuje další malou displejovou revoluci ve světě smartphonů

Nové iPhony 13 se blíží a s nimi i celá řada spekulací. Jednou z nich je použití technologie LPTO v očekávání vyšší obnovovací frekvence ProMotion. Analytik Ross Young tyto spekulace potvrzuje a myslí si, že Apple de facto odstartuje další malou displejovou revoluci, jelikož této technologii pomůže být na trhu do dvou let dominantní a to jednak tím, že je bude využívat, ale i tím, že s po něm budou lidé „opičit“. Co to ale vlastně je LTPO?

LTPO je vrstva u OLED panelů, jež umožňuje nastavení adaptivní obnovovací frekvenci. Vidět jej můžeme například u Apple Watch Series 5, které mají AlwaysOn displej hlavně díky této technologii. Jistě jste již totiž slyšeli, že hodinky dokážou změnit obnovovací frekvenci na 1 Hz a šetřit tak baterku. Dalším příkladem budiž třeba situace, kdy máte na zařízení zapnutých například 120 Hz. Ty ale nevyužijete, pokud se díváte na video, jež má klasických 30 fps. Zde se tedy obnovovací frekvence opět sníží na oněch 30 Hz a šetří baterii. Analytik Ross Young, jenž pracuje ve společnosti Display Supply Chain Consultants (DSCC) na Twitteru sdílel příspěvek, v němž, jak uvádíme výše, prezentuje svou myšlenku, že LTPO displeje do konce roku 2023 v popularitě předběhnou klasické AMOLED panely.

Pokud se zvěsti skutečně vyplní, iPhony 13 by mohly disponovat panely s obnovovací frekvencí 120 Hz, a to za minimálního dopadu na životnost baterie. Technologie ProMotion není pro Apple žádná novinka a vyšší obnovovací frekvenci můžeme už roky vidět u iPadů Pro. Velkým rozdílem ale je, že tyto tablety jsou osazeny LCD displeji. I tak ale by podle zdrojů měla být spotřeba nových iPhonů přibližně o 15 % nižší oproti současným vlajkovým lodím Applu. Brali byste vyšší obnovovací frekvenci u iPhonů 13?