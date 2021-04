Start výroby jednoho z nejdůležitějších komponentů pro iPhone 13 klepe na dveře

Společnost TSMC, která je dlouhodobým dodavatelem Applu, je podle dostupných informací plně připravena zahájit masovou dodávku čipů A15 pro budoucí připravovaný iPhone 13. Ke spuštění hromadné výroby má dojít koncem května – informoval o tom tento týden server DigiTimes.

Výroba nového čipu pro letošní iPhony probíhá za pomoci vylepšeného 5nm procesu, k jehož využití došlo poprvé při výrobě čipu A14 Bionic. Tímto čipem jsou osazené loňské iPady Air a iPhony řady 12. Přesné detaily ohledně toho, co vše bude čip A15 umět, zatím zůstávají pod pokličkou, s určitostí se ale můžeme těšit například na výrazné vylepšení výkonu i zvýšení rychlosti chodu zařízení, samozřejmostí by měla být také podstatně vyšší energetická účinnost. Představení i zahájení prodeje loňských iPhonů bylo poznamenáno koronavirovou pandemií, respektive souvisejícími opatřeními. Kvůli nim totiž docházelo k hromadným uzavírkám továren a pozastavení jejich provozu, takže představení iPhonů bylo přeloženo na říjen namísto tradičního zářijového termínu. Letos ale řada odborníků včetně známého analytiky Ming-Chi Kua předpokládá, že se Apple vrátí k tradičnímu schématu, a představení iPhonů se tak opět dočkáme v září, jak jsme zvyklí. Této teorii napovídá také zmíněná zpráva o plánech společnosti TSCM na zahájení distribuce čipů A15. Co se podoby letošních iPhonů týče, tvrdí některé zdroje, že by měly být opatřené o něco menším výřezem v horní části displeje. High-endové modely by se údajně měly dočkat ProMotion displeje s obnovovací frekvencí 120Hz a always-on funkcí. Mluví se také o návratu matné černé nebo snímači otisků prstů, umístěném pod sklem displeje.