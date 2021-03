Apple už má jasno v tom, kdy začne vyrábět srdce pro iPhony 13

Apple se přiblížil dalším důležitým krokem zářijovému představení nových iPhonů 13. Podle zdrojů poměrně přesného portálu DigiTimes se mu totiž podařily konečně dojednat podrobnosti týkající se výroby procesorů pro tyto telefony. O ty se stejně jako v předešlých letech postará tchajwanská firma TSMC a to podle dostupných informací od května. Na podzim by tak měly být novinky bez problému připravené – tedy minimálně z hlediska procesorů.

Zdroje DigiTimes tvrdí, že se Apple s TSMC domluvil na tom, že čipy A15 Bionic pro iPhony 13 budou vyrobeny stejně jako modely A14 Bionic 5nm technologií, avšak za použití upraveného postupu, který by měl celkovou úroveň výkonu procesoru zvýšit a to při nižší či v krajním případě stejné energetické náročnosti. To jinými slovy znamená, že přestože budou typově A14 a A15 stejné, letošní čipset by měl být díky modernějším postupům o něco lepší. Jak výrazného výkonnostního i energetického skoku se dočkáme je nicméně bohužel nejasné.

Kromě velmi dobrého výkonu se od letošních iPhonů 13 očekává například i nasazení displejů s menším výřezem pro Face ID, vyšší obnovovací frekvence displeje či návrat Touch ID pod něj. Spekuluje se rovněž o odstranění klasického nabíjecího portu, který by měl být nahrazen MagSafe. Samozřejmostí je pak vylepšení fotosoustavy a zřejmě i výdrže telefonu.