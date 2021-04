Úžasná místa: Tato aplikace vám poradí, kam v Česku na výlet

Vlastní turistická aplikace je jedním z dalších vylepšení populární cestovatelský komunity Úžasná místa v Česku, která vznikla krátce před začátkem pandemie na Facebooku a Instagramu a má už téměř třičtvrtě milionu sledujících. Stojí za ní Krista Audiová, česká cestovatelka, která procestovala přes 40 zemí světa a působí jako Head of brand v českém online supermarketu Rohlik.cz, společně se svou matkou Evou, která se komunitě věnuje na plný úvazek a sdílí v ní tipy na výlety po Česku.

V sevření pandemie

“Procestovala jsem 40 zemí světa, ale až díky pandemii jsem se zastavila a uvědomila si, že jsem nikde na tak malém území neviděla tolik úžasných míst jako v Česku nebo Evropě”, vysvětluje Audiová, která díky pandemii a narození syna místo světa začala se svou mámou cestovat ještě více po Česku a objevovat neznámé kouty naší země. “Už od dětství jsme s rodiči a prarodiči jezdili téměř každý víkend na výlety po Česku, takže většinu z 600 míst na naší mapě jsme osobně navštívili”, vysvětluje Krista výběr míst v aplikaci. Aplikace vznikla na popud fanoušků, kteří si přáli jednodušší utřídění tipů na výlety, kterých jsou na profilu Úžasná místa v Česku tisíce.

Za jeden měsíc hotovo

“Protože jsme měly velkou část míst navštívených, vytvořily jsme s mámou během jednoho odpoledne na chatě jejich seznam a ten samý den našly partnera pro vývoj naší aplikace”, popisuje Krista vznik aplikace Úžasná místa. Ta byla vytvořena za extrémně krátkou dobu, od nápadu až po spuštení aplikace uběhl zhruba měsíc. Na vývoji aplikace se podílel český start-up Mapotic, který je mapovou digitální platformou umožňující uživatelům vytvářet a sdílet online obsah vlastních map.

“Mohli jsme vyvíjet vlastní řešení, které by ale trvalo měsíce a bylo by náročné ho vymyslet a vytvořit, a tím bychom propásli velkou příležitost v podobě uvolnění lockdownu. Mapotic nabídl modulární a rychlé řešení a ještě se zapálením navrhuje další vylepšení”, vysvětluje Audiová, která je z Rohlik.cz naučená, že všechno se dá od nápadu k realizaci zvládnout za extrémně krátkou dobu. Na aplikaci pracovala Krista s mámou prakticky od rána do noci, to vše během mateřské se sedmiměsíčním synem.

Fotogalerie Aplikace Uzasna mista 1 Aplikace Uzasna mista 2 Aplikace Uzasna mista 3 Aplikace Uzasna mista 4 +8 Fotek Aplikace Uzasna mista 5 Aplikace Uzasna mista 6 Aplikace Uzasna mista 7 Aplikace Uzasna mista 8 Aplikace Uzasna mista 9 Aplikace Uzasna mista 10 Aplikace se slevou-Picolla - Be Bohemian 3 Vstoupit do galerie

Více než 600 neokoukaných míst

Aplikace Úžasná místa obsahuje přes 600 unikátních a neokoukaných míst z Česka a jednoduché filtrování, díky kterému si mohou uživatelé zobrazit různé kategorie turistických cílů od hradů a zámků, před rozhledny a vyhlídky až po netradiční místa jako jsou větrné mlýny, viadukty, skály nebo lomy. Dále jsou zde tipy na výlety pro rodiny s dětmi, kočárkem nebo na invalidním vozíku. “Chceme, aby možnost cestovat měl opravdu každý, bez ohledu na to, jestli má malé miminko nebo je na vozíčku, taková místa ale nebylo doposud úplně jednoduché najít”, doplňuje Audiová, která díky malému dítěti a výletům s kočárkem narazila na tento velký nedostatek a doufá, že její aplikace usnadní statisícům rodičů, seniorů nebo vozíčkářů hledání výletů.

U každého místa najde uživatel fotku s popiskem místa, informace pro koho je místo vhodné, turistickou mapu od Mapy.cz, ale také desatero správného chování na turistických místech. “Vzhledem k velikosti naší komunity si uvědomujeme vliv, jaký máme pro návštěvy námi zmiňovaných cílů, proto chceme návštěvníky edukovat, jak se správně a udržitelně chovat, aby místa nebyla ničena a byla tu i pro další generace”, vysvětluje Audiová.

Na tvorbě fotek se účastnilo zhruba 200 českých fotografů, od známých profesionálů po amatéry. Výběr míst a obsah vytvořily Krista a Eva Audiovi na základě vlastních návštěv a zkušeností. Aplikace Úžasná místa je od 13.4. ke stažení jak na Google Play, tak i App Store. A to nejlepší – je zcela zdarma.