Příchod Apple Pencil 3 příští týden je čím dál pravděpodobnější

Přestože se o nové generaci chytré tužky Apple Pencil v poslední době mlčí, zdá se, že s jejím představením Apple na své první letošní Keynote počítá. Vyplývá to alespoň z tvrzení leakera vystupujícího pod přezdívkou UnclePan, který zveřejnil tuto informaci na čínské obdobě amerického Twitteru, sociální síti Weibo.

Co přesně by měla nová Apple Pencil svým uživatelům nabídnout leaker bohužel netuší, jeho zdroje jsou však údajně přesvědčeny o tom, že by se mělo jednat minimálně o pár nových senzorů pro ještě větší citlivost tužky při práci na displeji tabletu. Prodloužit by se měla i její výdrž a zřejmě citlivost na nejrůznější poklepy. Zdroje nicméně upozorňují na to, že kvůli nasazení nových technologií může být kompatibilní jen s nejnovější generací iPadů Pro, které jí budou přímo uzpůsobeny. To by však ve výsledku nebylo příliš velké překvapení, jelikož i Apple Pencil 2. generace byla při svém odhalení kompatibilní jen s iPady Pro, se kterými dorazila. Jednalo se tehdy konkrétně o iPady Pro z roku 2018.

Co se týče designu tužky, ten by se měl alespoň podle úniků z předešlých měsíců velmi blížit tomu, který Apple využil u Apple Pencil 2. generace. Jediným větším rozdílem má být nasazení lesklého povrchu namísto nyní využívaného matu, díky čemuž by se mohla tužka o něco lépe držet v ruce.