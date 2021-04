Bloomberg: První letošní Keynote nic moc zajímavého nepřinese

Těšíte se na příští úterý a první letošní Apple Keynote? Pak pro vás máme zprávu, která vás přespříliš nepotěší. Podle zdrojů jednoho z nejlépe informovaných technologických reportérů současnosti Marka Gurmana z Bloombergu nemá totiž Apple na svou Keynote připravené nic přespříliš inovativního. Svým způsobem bychom se tedy mohli dočkat nudy, jako tomu už na pár jarních Keynotes bylo.

Gurman je přesvědčený o tom, že se příští týden v úterý představí zcela určitě nová generace iPadů Pro, přičemž 12,9” model dostane dle jeho zdrojů skutečně displej s mini LED podsvícením a 11” zůstane na Liquid Retině. Přestože je právě nasazení nového typu displeje mnohými vnímáno za solidní revoluci, dle slov Gurmana vnímá tento upgrade i samotný Apple spíše jako minoritní, avšak nevyhnutelný vzhledem k tomu, jak oblíbené v současnosti díky pandemii koronaviru iPady jsou.

Fotogalerie ipad pro 2021 4 ipad pro 2021 3 ipad pro 2021 2 ipad pro 2021 1 Vstoupit do galerie

Co dalšího by mohlo dorazit sice Gurman už předpovídat nechtěl, vyloučit se však dle něj nedají jak lokalizátory AirTags, tak ani iMacy. Minimálně druhý případ se však za nezajímavý upgrade označit rozhodně nedá a proto se s ohledem na tvrzení zdrojů na jeho příchod spoléhat tak úplně nedá. AirTagy pak jako revoluci nikdo vnímat ani nemá, takže ty by do “nezajímavé” Keynote zapadly relativně bez problémů.