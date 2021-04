5 věcí, které očekáváme od první letošní Apple Keynote

Už na příští týden má Apple naplánované pořádní první letošní tiskové konference nebo chcete-li Keynote, na které světu odhalí první várku svých novinek určených pro letošek. Pokud stále nevíte, co by mezi nimi mohlo (respektive mělo) být, v následujících řádcích vám v tomto směru uděláme jasno. Naleznete v nich totiž 5 „tutovek“, kterých bychom se příští týden měli dočkat.

Nové iPady Pro s Apple Pencil

Zlatým hřebem příštího úterý budou naprosto jednoznačně nové iPady Pro. Jejich příchod totiž potvrdily prakticky všechny důvěryhodné zdroje a tak již nemá absolutně smysl pochybovat o tom, zda je na akci Apple představí. Otazníky navíc nevisí už ani nad jejich technickými specifikacemi, jelikož víme, že se oba dočkají velmi výkonného čipsetu A14X Bionic, podpory 5G sítí (u cellular verze), vylepšeného fotoaparátu a dle všeho i zvukového projevu. Větší z chystané dvojice se pak dočká nasazení displeje s mini LED podsvícením namísto doposud využívané Liquid Retiny. Menší 10″ model si pak bude muset spokojit opět s Liquid Retinou, kterou by měly mini LEDy překonat jak v nižší energetické náročnosti, tak i v lepším podání barev. Je nicméně otázkou, zda nový typ displeje vyšponuje u většího tabletu jeho cenu výše než je tomu nyní, či zda zůstane na nynější úrovni, která je už tak poměrně vysoká.

Spolu s novou generací iPadů Pro představí Apple velmi pravděpodobně i novou generaci Apple Pencil. O té sice víme z uniklé fotky jen to, že by se u ní měl Apple vrátit opět k lesklému povrchu namísto matu, jak tomu je u Apple Pencil 2, obecně se však příliš mnoho dalších změn očekávat nedá. Jasně, dočkat bychom se mohli například lepší citlivosti jak na náklony, tak třeba i na poklepy spouštějící nejrůznější úkony na ní, ale zrovna u tohoto produktu moc zajímavých cest kupředu, které by se vyplatily i z hlediska finanční náročnosti jejich vývoje, není.

AirTags

Několikaletá sága se konečně uzavře. Tak přesně takto by se dalo s trochou nadsázky popsat představení další novinky, které se v úterý na 99 % dočkáme. Řeč nemůže být samozřejmě o ničem jiném než o lokalizátorech AirTags, skrze které budeme schopni sledovat non-Apple předměty přes aplikaci Najít a to prakticky kdekoliv. Jedinou věcí, která bude pro sledování potřeba. bude de facto dostatečná „promořenost“ prostředí jablečnými produkty, které dokáží s AirTagem určitým způsobem komunikovat. Ve světě se sice objevují názory poukazující na to, že kdyby chtěl Apple AirTagy představit, nespustil by před pár dny podporu v Najít třetím stranám, ale tato teorie se zdá být dost přitažená za vlasy. Z logiky věci je totiž přeci jasné, že podpora produktům třetích stran v Najít je přidána kvůli tomu, aby Apple nejednal protiprávně ve smyslu upřednostňování vlastního řešení na úkor konkurence se stejnými funkcemi. Jinými slovy to znamená, že kdyby se AirTagy představit neměly, Najít by nechal Apple zkrátka i nadále uzavřené jen pro svůj ekosystém.

Apple TV

Posledním větším hardwarem, který by si měl na úterní Keynote odbýt svou premiéru je nová generace Apple TV. Tu dle všeho Apple testuje již poměrně dlouho a jak se nyní zdá, konečně se odhodlal k jejímu odhalení. Co se týče vylepšení, která by mohla novinka přinést, těch bohužel přespříliš nebude. Počítá se totiž „jen“ s nasazením výkonnějšího procesoru, vyšší RAM paměti či podpory 120Hz obnovovací frekvence. Po boku nové Apple TV by měl pak dorazit i redesignovaný ovladač, který by měl být uživatelsky mnohem přívětivější než ten, který Apple dodává k Apple TV nyní. Spekuluje se rovněž o vlastním herním ovladači, avšak ten může být vydán prakticky kdykoliv – vnímán totiž bude jakožto příslušenství k Apple produktům jako takovým, nikoliv jen k Apple TV.

Vydání iOS 14.5 a dalších systémů

Vsadit si příští úterý můžete rovněž na zveřejnění data vydání iOS 14.5 a dalších nových operačních systémů Applu. V nových Apple produktech budou totiž zcela určitě právě nové verze OS tepat či budou minimálně potřebovat jejich podporu. Záležet ale v tomto směru bude hlavně na tom, jak rychle se novinky dostanou na pulty obchodů. Pokud tomu tak bude například už v pátek, musí Apple systémy novinek uvolnit pro veřejnost už ve čtvrtek, aby svým uživatelům umožnil bezproblémový přechod. Pokud by launch v obchodech nastavil až na pátek popříští, samozřejmě by tím mohl vydání nových systémů o něco oddálit a příští týden uvolnit klidně jen další betu. V redakci jsme ale přesvědčení o tom, že se příští týden dočkáme už finální verze.

Odhalení jarní edice příslušenství včetně Smart Battery Packů

Svou chvilku slávy si na pódiu Divadla Steva Jobse či v uličkách Apple Parku užijí zcela určitě i nové doplňky pro Apple produkty ve formě krytů, pouzder či řemínků pro Apple Watch. Velmi pravděpodobně mezi nimi rovněž Apple ukáže Smart Battery Packy, tedy přídavné MagSafe baterie připnutelné na záda iPhonů 12 (Pro), které v jeho nabídce nahradí klasické Smart Battery Casy z předešlých let. Je nicméně možné, že příslušenství zmíní Apple jen v krátkosti či jej neukáže vůbec a své fanoušky jen odkáže na „novinky přidané v Online Storu“. Minimálně Battery Pack by si však alespoň krátké odprezentování ve formě vyzdvihnutí jeho výhod zasloužil.