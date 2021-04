Apple je prý blízko podpisu smlouvy s výrobcem Apple Car

Novinky týkající se vývoje kolem Apple Car v posledních týdnech překvapivě vymizely. Z počátku roku se ve velkém spekulovalo o tom, s jakou automobilkou Apple nakonec uzavře smlouvu o spolupráci a kde se bude dlouho očekávaný a ještě déle připravovaný autonomní elektromobil od Applu vyrábět. Jak se nyní začíná ukazovat, vše nakonec bude nejspíš jinak, než většina z nás očekávala.

V souvislosti s výrobou Apple Car se v uplynulých měsících hovořilo především o zástupcích tradičních automobilek. Snad nejblíže nějaké konkrétní dohodě měl být Apple s automobilkou Hyundai, resp. Kia, nějaké zprávy se však zmiňovaly i o Mercedesu, resp. Daimleru. Z toho všeho však nakonec sešlo a to údajně z jednoho specifického důvodu – Apple po automobilkách údajně chtěl pouze to, aby se na výrobě vozidla podílely jen prostřednictvím poskytnutí výrobních kapacit. Hotový produkt jako takový měl nést pouze jméno Applu, což se výše zmíněným automobilkám pochopitelně nelíbilo. Proto měly všechny jednání spadnout pod stůl. Místo toho se však přihlásil další subjekt, který takové nároky nemá a nakonec díky tomu kontrakt získá.

Jde o nově vzniklé uskupení společností LG a Magna, které nese označení LG Magna e-Powertrain. Právě tato společná firma má být tím, kdo bude dle listu The Korea Times Apple Car pro Apple vyrábět. Partnerství by mělo být smluvně stvrzeno ještě v průběhu tohoto roku s tím, že Apple nebude jediným klientem nově vzniklé společnosti – měl by však mít výhradní postavení co se využití výrobních kapacit týče. Hodnota kontraktu by měla být dle předchozích předpokladů zhruba 4 miliardy dolarů.

Obě výše uvedené firmy se samostatně již nějakým dílem na dodavatelském řetězci elektromobilů podílí, a to zejména dodávkami například bateriových článků či sestav, elektromotorů a dalších komponent, přičemž odběrateli jsou například společnosti Tesla, GM, Ford nebo BMW. Zkušenosti s výrobou a distribucí dílů tedy firmy mají. Pokud se výše uváděné informace zakládají na pravdě, nově vzniklá společnost si v nadcházejících letech vyzkouší také plnohodnotnou produkci a montáž celého vozu. K jeho představení by mělo dojít nejdříve v roce 2025.