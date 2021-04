Takto by mohl vypadat hybrid Apple TV a HomePodu

Podle nedávných informací v budoucnu nebudeme mít Apple TV a HomePod, ale jakýsi hybridní produkt, který v sobě bude skrývat oba výše zmíněné. Byť toho moc nevíme, mělo by se v podstatě jednat o rozšířenou Apple TV s reproduktory a webkamerou, jež by uživatelům umožňovala hovory například skrze FaceTime. Samotné reproduktory by měly nabídnout minimálně stejně dobrý zvuk, jaký nabízí HomePod mini. Přítomnost Siri je pak samozřejmostí. Tak či onak, produkt má být teprve v rané fázi, takže jej v blízké době rozhodně očekávat nemůžeme.

Je již takovou klasikou, že jakmile se objeví spekulace okolo nějakého potenciálního jablečného produktu, téměř ihned jsou zde první uživatelské koncepty. HomePod TV nebo HomePod Theater, jak tohoto hybrida ve svém konceptu pojmenovala redakce 9to5mac, se nám tak již ukazuje na prvním konceptu. Autor popisuje, že by si zařízení představoval v podstatě jako rozšířenou krabici klasické Apple TV, přičemž by se mohlo jednat o zhruba čtyřnásobek. Obvod zařízení by mohl být pokryt síťovinou známou pochopitelně z HomePodů. Za ní by se pak skrývaly reproduktory. V čele zařízení taktéž můžeme vidět zmíněnou širokoúhlou kameru pro FaceTime hovory. Rovněž by se mohlo počítat s nějakým LED podsvícením, které by indikovalo aktivní Siri či zapnutou kameru. Koncept redakce jde ale dál a ukazuje například také spojení iPadu a HomePodu. Veškeré koncepty můžete vidět na boku odstavce. Zaujal by vás produkt, který by v sobě skrýval Apple TV i HomePod?