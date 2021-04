Macy s M1 se prodávají jako na běžícím páse

Společnosti Apple se podle nejnovějších zpráv vede i v letošním roce velice dobře. Týká se to i prodeje Maců. Tyto prodeje zaznamenaly v průběhu prvního kvartálu letošního roku výrazný nárůst – svědčí o tom nejnovější údaje americké společnosti IDC. Podle nich došlo v oblasti prodejů jablečných počítačů k nárůstu o 111,5 % ve srovnání se stejným obdobím uplynulého roku.

Společnost IDC ve své zprávě zahrnuje údaje o celosvětových prodejích počítačů celkově. V tomto segmentu průmyslu došlo obecně k meziročnímu nárůstu, a to i navzdory koronavirové pandemii, s ní souvisejícím nařízením a celosvětovému nedostatku některých důležitých komponent. V průběhu prvního kvartálu letošního roku se společnosti Apple podařilo prodat odhadem zhruba 6,7 milionu Maců, čímž si firma vysloužila osmiprocentní podíl na trhu. V průběhu prvního kvartálu předchozího roku přitom Apple prodal „pouze“ okolo 3,2 milionů svých počítačů.

Ostatní technologické společnosti jako Lenovo, HP nebo Dell zaznamenaly v průběhu prvního kvartálu tohoto roku nárůst v řádu dvouciferných čísel. Viceprezident společnosti IDC Ryan Reith uvedl, že tato oblast průmyslu byla loni a letos negativně poznamenána již zmíněným nedostatkem některých součástek, který pokračuje i nadále, a který se negativně podepisuje na schopnosti výrobců uspokojit poptávku ze strany zákazníků a odpovídajícím způsoben doplňovat skladové zásoby. Do blízké budoucnosti má ale nejen Reith podle svých vlastních slov spíše pozitivní vyhlídky. Výkon společnosti Apple v oblasti prodeje výrazně stoupl již v průběhu posledního kvartálu loňského roku, a to zejména díky příchodu nových Maců, osazených procesory Apple Silicon. Apple v té době zaznamenal 31,3% nárůst prodeje ve srovnání s posledním kvartálem předešlého roku. Nové Macy s procesory M1 byly představeny v listopadu loňského roku, do budoucna se u Applu očekává ještě rozsáhlejší postupný přechod na vlastní procesory.

