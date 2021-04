iPhony se příští rok dočkají obřího vylepšení fotoaparátu

Fotoaparáty iPhonů patří dlouhodobě mezi nejlepší ve světě smartphonů a jak se zdá, ještě pěkných pár let patřit budou. Apple s nimi totiž má alespoň podle předního analytika Ming-Chi Kua skutečně obrovské plány, které hodlá ve velkém “rozjet” už příští rok.

Ačkoliv se i letos na podzim dočkáme vylepšení fotoaparátů u iPhonů 13 (Pro), až příští rok by měl přinést skutečně výrazný krok vpřed. Apple totiž podle zdrojů Kua počítá s nasazením 48MPx senzorů, které by měly fotoschopnosti jeho telefonů posunout na novou úroveň. A jen tak pro představu, iPhony 12 Pro disponují “jen” 12MPx senzory a už tak jsou označovány za jedny z nejlepších fotomobilů světa. Je tedy jasné, že příští rok by měl v tomto směru pomoci Applu utéct konkurenci ještě více.

Díky výrazně vylepšené fotosoustavě si na své přijdou nejen fotografové, ale i kameramani nebo chcete-li jablíčkáři, kteří rádi natáčí. Apple má totiž v příštím roce nasadit i podporu 8K videa, které bude z hlediska detailů a všech ostatních důležitých prvků výrazně kvalitnější než nynější 4K. Je nicméně otázkou, jakou snímkovou frekvenci budou moci jablíčkáři u 8K videa nastavit a ve výsledku i to, jak oblíbená tato možnost bude. Přeci jen, 8K televize či monitory nejsou ve světě zatím absolutně rozšířené, kvůli čemuž se tak může nakonec stát z této vychytávky nevyužívaná funkce.

Kuo dále věří, že všechny objektivy u iPhonů v příštím roce dostanou výrazně větší senzory, díky kterým budou schopné snímat daleko kvalitnější fotky za všech světelných podmínek a to samozřejmě i s větším množstvím detailů. Mezi další novinky, které byly oznámeny už dříve, pak patří výrazné vylepšení teleobjektivu, který by měl nabídnout širší možnosti optického přiblížení.