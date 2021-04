Novinka Applu na ochranu soukromí může výrazně ovlivnit reklamní průmysl

Nejrůznější reklamy jsou v současné době naprosto samozřejmou součástí drtivé většiny webů. Pro řadu provozovatelů webových stránek představují reklamy důležitou součást příjmu, a také způsob, jak mohou uživatelům poskytovat i nadále bezplatný přístup k obsahu. Některým uživatelům ale vadí sledování jejich aktivity na webu v zájmu poskytování personalizovanějšího reklamního obsahu. Právě těmto uživatelům by měla být určena funkce App Tracking Transparency od Applu, která jim má umožnit zakázat sledování tohoto typu.

Server AdWeek tento týden uvedl, by zmíněnou funkci mohlo podle odhadů využít až 68 % všech majitelů iPhonů, což by mohlo výrazně poznamenat způsob fungování reklamního průmyslu. Možnost odmítnutí sledování za účelem přesnějšího cílení reklamy by všichni majitelé iPhonů měli získat s příchodem plné verze operačního systému iOS 14.5, kdy budou uživatelé moci vyslovit explicitní souhlas s aktivací zmíněných sledovacích funkcí. Loch Rose, který působí jako hlavní analytik v marketingové společnosti Epsilon, v této souvislosti uvedl, že zatím nikdo nemůže s přesností určit, co se stane, až se tato funkce plně rozšíří. On sám ale předpokládá minimálně snížení ceny za reklamy v aplikacích, a to možná až o 50 %, záleží ovšem na druhu aplikací – nejvyšší míra odmítnutí sledování se očekává u seznamovacích aplikací, nejvyšší pak u aplikací typu předpovědi počasí.

Nástroj s názvem App Tracking Transparency má uživatelům nejen poskytnout možnost větší kontroly nad tím, jak má být nakládáno s jejich osobními údaji, ale také nabídnout co možná nejpřesnější přehled o zpracování a případném sdílení těchto dat. Majitelé iPhonů získají díky této funkci přehled o tom, které aplikace shromažďují jejich data, o jaký druh údajů se jedná, a jakým způsobem je s těmito daty posléze nakládáno.