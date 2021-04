Herní klasiky z Playstationu by mohly brzy zamířit na iPhony

Společnost Sony chce zvýšit své úsilí v oblasti mobilních her. Co si budeme nalhávat. Výkon smartphonů neustále roste a už i nyní narazíte na tituly, které vypadají opravdu dobře. Vadou na kráse je pak možná pro někoho krkolomné ovládání, obzvlášť u fps her. Nicméně zvyknout se dá téměř na vše. Sony má několik výtečných exkluzivit. Inzeráty naznačují, že společnost se chystá dostat své hry právě na smartphony a tablety. Hrát by se tak dalo kdekoliv.

Inzerát konkrétně hledá někoho na pozici „Head of Mobile, PlayStation Studios, Sony Interactive Entertainment“, a to v Kalifornii. V textu stojí, že uchazeč (v případě přijetí) „povede všechny aspekty vývoje her z konzolí i počítačů na mobilní zařízení a živé služby„. Dále se ovšem píše, že má jít primárně o přizpůsobení nejpopulárnějších her na Playstation pro mobilní zařízení. Úspěšný uchazeč bude působit také jako vedoucí této nové obchodní jednotky PlayStation Studios.

Z pracovní nabídky se zdá, že společnost Sony chce urychlit svůj vstup do světa mobilních her. Než se ale dočkáme prvních titulů, bude to pochopitelně nějakou chvíli trvat. Pokud bychom měli být naprosto přesní, vydavatelská značka PlayStation Mobile již existuje. Její herní počiny ale nejsou nikterak závratné. Zmínit můžeme například „Run Sackboy! Run!“ nebo „Uncharted: Fortune Hunter“. Existuje nějaká hra, kterou byste si chtěli stůj co stůj na vašem iPhonu či iPadu zahrát?