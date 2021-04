Nejlepší české filmy na YouTube ke zhlédnutí zdarma

Páteční večer má naprostá většina z nás spojený s nejrůznějšími druhy odpočinku, přičemž jedním z nejoblíbenějších je bezesporu sledování filmů. Pokud máte dnes v plánu filmy sjíždět i vy, ale stále nevíte, kde a na jaké koukat, máme pro vás výběr českých filmů dostupných zdarma a legálně na YouTube. Abychom vám filmy co nejméně spoilerovali vlastními dojmy, u jejich popisků vždy uvedeme přímo text distributora (dohledatelný je třeba i na ČSFD), která dokáže na snímek slušně naladit, ale zároveň zaručuje, že toho o něm přespříliš neprozradí. Tak příjemnou zábavu.

Šakalí léta

Úspěšná muzikálová komedie o svobodě, nezávislosti, rudé hvězdě a rokenrolu. Odehrává se v Praze roku 1959 v okolí dejvického hotelu Internacional. Do poklidného maloměstského života nečekaně zasáhne „muž odnikud“ mladý chuligán Bejby, který svým výstředním oblečením, kytarou a vášní pro rokenrol rozbouří stojaté vody nejen klukovského světa, ale také do světa dospělých snažících se nemyslet na lehkou dobu v níž musejí žít. Bejby svým nečekaným příchodem zasáhne do života číšnického pomocníka Edy Drábka, okrskáře Prokopa a jeho syna přezdívaného Kšanda, a svým způsobem i do života barové zpěvačky Milady a jejího manžela, arogantního estébáka Přemka.

Hodinu nevíš…

Ne tak docela fiktivní příběh člověka, který ve skutečnosti dostal označení „heparinový vrah“. Co bylo příčinou a co se odehrává v mysli mladíka, který se rozhodne vykonat a vykonávat ty nejtěžší zločiny a mít přitom často pocit, že vlastně dělá dobrou věc? Co nutí nadějného a inteligentního adepta studia medicíny z podstaty se změnit a páchat na lidech zlo? Je hrozná představa, že vraždí člověk, kterého dobře znáte, které-ho denně vídáte, máte ho vlastně rádi a který je všem nápomocný, ochotný a obětavý, i na úkor vlastního pohodlí a svých věcí. Sledujeme příběh, který se mohl stát a bohužel kdykoliv stát může. Ano, takhle se to i ve skutečnosti stát mohlo. A první, co nás napadne, když zjistíte, jakou lidskou bestii jste znali, kolik chybělo, aby se obětí stal kdokoli z našich blízkých a známých, nebo dokonce vy samotní. A právě nedávno medializovaný příběh „heparinového vraha“ nás zasáhl na citlivém místě. Ano, tohle se opravdu mohlo stát komukoliv z nás. Tohle už nebylo „někde ve světě“. Tohle bylo opravdu blízko.

Czech Made Man

Příběh sleduje jednu nečítankovou kariéru. Od otloukánka z chudé rodiny alkoholika, ke králi internetových domén. Nemožné je možné, padají normy, konvence, pravidla. Už jako kluk pochopí, že spolehnout se musí jedině sám na sebe. „Totáčem“ 80. let kličkuje nepříliš vzorově a přelomový listopad prožije rovněž nezvykle – mezi blázny v léčebně. Po revoluci už to jede, ba letí. Nahoru, ale i dolů. Do Německa a zpátky. Na Pankrác a zpátky. Do Číny a zpátky. Vše je tak snadné, až je to k smíchu (ale i tzv. „vo hubu“). Může za ten rozlet chytrost nebo vychytralost? Z netušených a nekonečných možností internetu vyroste ve finále virtuální blahobyt. Hrdina má všechno, dokonce plánuje hodně netradiční rodinu… Vypadá to na happyend, ten se ovšem stylově zvrtne.

Na vlastní nebezpečí

Majitel cestovní kanceláře zaměřené na extrémní sporty získá zajímavou zakázku – sjezd nebezpečné Černé řeky. Klient, který celou výpravu inicioval, má, zdá se, velmi vážný důvod, proč chce jet právě do oblasti, kde kdysi za podivných okolností zahynul jeden český vodák. Pro Sašu je téměř zapomenuté tajemství, spojené s dávnou rodinnou tragédií dlouholetým traumatem a teď nadešla šance dopátrat se pravdy. Nabídka atraktivního dobrodružství svede dohromady nesourodou skupinu nic netušících lidí, pro které je cesta jen zajímavým výletem. V následujících dnech si ovšem budou muset sáhnout nejen na dno fyzických sil, ale i vyjasnit si sami v sobě, co pro ně znamenají slova jako odvaha, férová hra, přátelství, láska i schopnost vyrovnat se pravdou, ať je jakákoliv. Rafting se stane soubojem s přírodou, ale i střetem se zákonem, s vlastními silami i vlastním svědomím. Cesta plná vypjatých situací změní každému z posádky zcela zásadně pohled na život.

Kajínek

Kriminální thriller inspirovaný příběhem Jiřího Kajínka, který je považován za prvního nájemného vraha v České republice. Díky svému útěku z vězeňské pevnosti Mírov se z něj stala legenda a také nejhledanější člověk v Evropě. Pět týdnů, kdy unikal policii, je dodnes zahaleno tajemstvím. Filmový Kajínek je silným příběhem nejznámějšího vězně u nás, příběhem dvojnásobné vraždy, příběhem obhájkyně hledající nové důkazy, příběhem podsvětí a jeho prorůstání do státní správy i příběhem manipulace. Je Jiří Kajínek obětí konspirace nebo chladnokrevný zabiják? Snaží se dokázat svou nevinu nebo zastrašit a ovlivnit svědky?

Rebelové

Rebelové – tak zní titul třetího celovečerního filmu režiséra Filipa Renče, který tentokráte nezvolil psychologické drama, ale podle scénáře, který napsal se Zdeňkem Zelenkou, natočil žánr diváky daleko vítanější, a to muzikál s upřesňujícím podtitulem „Písničkový retrofilm z let 60.“. V půvabném výtvarném stylu atmosféry konce šedesátých let vypráví film zejména o jedné velké lásce, které však dějiny nebyly zrovna nakloněny. Maturantka Tereza a kluk, který utekl z vojny – to jsou hlavní hrdinové příběhu, ve kterém má dominantní úlohu hudba a tanec, neboť ve filmu se objeví celkem jedenáct velkých choreografických čísel, které jsou obrazovým zpracováním nejznámějších hitů ze 60. let. Cílem autorů bylo natočit film, který na pozadí nelehké doby vypráví zábavnou formou příběh o všem pozitivním, co život nabízí, zejména o lásce. Film Rebelovéje o době, která bude pro mladé diváky možná objevem, pro ty starší zřejmě silnou vzpomínkou.

U mě dobrý

V zahrádkářské kolonii na Libeňském ostrově se počátkem 90. let schází v malé hospůdce U Buddyho parta kamarádů, nepříliš úspěšných, přesto ve svém skromném světě více či méně spokojených outsiderů. Bývalý disident Tonda, který vede hospodu se svým synem, pankáčem Jáchymem, a družkou Andulou, rybář Láďa s kamarádem Frantou, nesmělý Kája, Tondův otec Balun, Jáchymova přítelkyně Bára a bývalý kouzelník Mrklas, jehož přezdívka je zkomoleninou jeho uměleckého jména Mr. Class. Hrají desetníkový mariáš, prožívají drobné životní radosti i ústrky, ať už je to Kájova nepříjemná manželka Jíťa, neochota ostatních hrát karty s Mrklasem nebo Tondovy starosti se zlodějíčkem Pepem. Všichni se ale jednoho dne spojí, aby pomohli Kájovi, který zabloudil na velký bleší trh a stal se obětí bandy skořápkářů, jež ho obrala o pracně nabyté úspory. Mrklas, kterého nešťastný Kája požádá o pomoc, vymyslí podraz. Potřebuje však pomoc všech štamgastů Tondovy hospůdky. Vysvětlí jim, jak funguje podvod se skořápkami a v čem spočívá jeho plán. Samozvaní mstitelé nadšeně vezmou spravedlnost do svých rukou a pustí se do velkého dobrodružství.

10 pravidel jak sbalit holku

Hlavní hrdina nové filmové komedie Marek je typickým příkladem mladého mimoně, žijícího ve vlastním vesmíru. Je to chytrý a milý student astrofyziky, jehož největší láskou jsou nejen hvězdy, ale i horoskopy. Jeho dráhu mu však jednoho dne překříží dívka snů a Marek se zamiluje tak beznadějně, že ve škole není schopen ani udělat zkoušky. V tento moment se do věci obouvají jeho odhodlaní přátelé. Rozhodnou se povolat na pomoc a zasvětit do Markových problémů jeho otce, který je úspěšným vydavatelem řady bestsellerů na téma: jak získat ženu. Společně pak začnou Markovi připravovat velkou strategickou hru, díky níž by se mu mělo podařit najít cestu k milované dívce. Tím mu však zadělali na nejeden veliký průšvih. Marek pod vedením otce a přátel absolvuje velmi svérázný kurz dívčí psychologie. Platí ovšem v životě těch 10 zaručených pravidel přesně podle knížek?

Jménem krále

Píše se 13. století. Království českému a markrabství moravskému vládne Přemysl Otakar II. Na zásnuby, které mají usmířit znesvářené rody pánů z Dubé a z Vartemberka, vysílá král svého zástupce v severních Čechách, správce královského hradu Bezdězu, Oldřicha z Chlumu (Karel Roden). Cestou na hrad najdou Oldřich a jeho pomocníci (Jan Dolanský, David Matásek) stopy po loupežné vraždě neznámého kupce. Na vartemberském panství se Oldřich setkává s Ludmilou (Klára Issová), dcerou Markvarta z Vartemberka, kterou zná od jejího dětství. Ludmila se mu svěří, že se nechce vdát za Beneše z Dubé (David Prachař), přestože jejich svatba je podmínkou křehkého míru mezi oběma rody. Během slavnostní hostiny, pořádané na Oldřichovu počest, je zavražděn purkrabí (Miloš Vávra). Podezření padne na loutnistu (Saša Rašilov), jehož snoubenku se purkrabí pokusil zneužít. Druhého dne ráno je Markvart (Martin Štěpánek), hlava rodu Vartemberků, nalezen mrtev pod okny hradu. Sebevražda je vyloučena! Oldřich se pouští do vyšetřování. I přes smrt hradního pána se koná rytířský turnaj, ve kterém Beneš z Dubé vítězí. Všichni vidí, že místo své nastávající Ludmile se věnuje čerstvé vdově po Markvartovi, Kláře z Vartemberka (Markéta Hrubešová). Oldřich se mezitím snaží o rekonstrukci Markvartovy vraždy a důvtipně prokazuje, že tělo pána z Vartemberka mohlo být svrženo jedině z okna komnaty jeho mladé ženy Kláry. Kdo stojí za podivnými vraždami a jaká je mezi nimi souvislost?

Samotáři

Sedm mladých lidí prožívá v průběhu několika dní události, které radikálně ovlivní jejich budoucí život. Rozhlasový moderátor malého pražského rádia Petr se rozchází se svou dlouholetou přítelkyní Hankou. Tu chce získat pro sebe neurotický doktor Ondřej, který dívku už léta pronásleduje svou vtíravou pozorností. Ondřejova manželka Lenka si však odmítá připustit, že by otec jejích dětí mohl zradit jejich úhledný maloměšťácký život. Do osudů obou dvojic zasáhnou i křehká makedonská barmanka Vesna hledající v Čechách ztraceného otce, cynický manipulátor Robert a oddaný milovník marihuany Jakub. Kontrast k osudům osamělých mladých lidí, kteří se více či méně úspěšně pokoušejí vyznat sami v sobě, tvoří Hančini usedlí rodiče a skupinka japonských turistů toužících poznat „typickou“ českou rodinu… Příběhy samotářů uprostřed davu, kteří si připadají bezmocně vláčení zlomyslným osudem uvnitř svých ekonomicky pohodlných životů, vyprávějí autoři v tragikomické poloze.

Horem pádem

Vzájemně se prostupující tragikomické příběhy o osudovém ztrácení a nalézání lásek, přátelství, rodin, rodičů a dětí navzájem. Dramatické vyprávění o altruismu i xenofobii, o našem strachu z neznámého, o pocitu ohrožení, který probouzí démona rasismu ukrytého v každém z nás. Obraz současného existenciálního pocitu Středoevropanů, dříve izolovaných za železnou oponou, jejichž inkubátor se před jejich očima tříští a proměňuje v globální vesnici. Především však intimní příběh několika obyčejných lidí, kteří po dlouhé době mlčení, odloučení a lží hledají a nalézají sílu a odvahu k cestě k sobě navzájem, k odpuštění a smíření, o jejich soukromé cestě z chaosu…

Štěstí

Film režiséra Bohdana Slámy Štěstí je dojemným příběhem o křehkém vztahu dvou mladých lidí, jenž postupně přeroste v opravdovou lásku. Herecké obsazení i atmosféra filmu navazuje na Slámův úspěšný debut Divoké včely, který měl mimořádný ohlas u českých diváků a přinesl mu i řadu cen na mezinárodních filmových festivalech. Hrdinka příběhu Monika (Tatiana Vilhelmová) se musí rozhodnout, zda obětuje vysněnou cestu do Ameriky za svým přítelem, aby se mohla postarat o děti svojí nejlepší kamarádky. Největší oporou se jí stane Toník (Pavel Liška), s nímž se snaží dětem nahradit chybějící rodinu ,a najde u něj nejen oporu, ale i opravdovou lásku. Film je hereckým koncertem obou hlavních představitelů, které doplňují skvělými výkony ve vedlejších rolích Aňa Geislerová, Bolek Polívka, Simona Stašová, Zuzana Krónerová, Marek Daniel a další.