Loňské iPhony 12 si drží svou hodnotu o poznání lépe než letošní Samsungy Galaxy S21

Následující řádky asi nebudou žádným překvapením. Je obecně známo, že iPhony si daleko lépe drží svou hodnotu. Může to být například skutečností, že i po několika letech má iPhone stále aktuální systém. Také pak fakt, že je i v ten moment použitelný. Demonstrovat rozdíl cen lze například i na minulých modelech, kdy iPhone 11 seženete na Alze za 17 990. Samsung Galaxy S20 FE za 15 990. Tyto rozdíly ovšem lze, což si ukážeme níže, pozorovat i na letošních modelech, kdy iPhone 12 si drží svou hodnotu oproti Samsungu Galaxy S21 až o 20 % lépe.

To platí i za předpokladu, že jsou nové prémiové modely jihokorejského výrobce v prodeji výrazně kratší dobu. Řada iPhone 12 od uvedení na trh v říjnu 2020 ztratila na hodnotě 18,1 až 33,7 %. Samsung je v těchto číslech podstatně horší. Modely Galaxy S21 byly uvedeny v lednu letošního roku. Na hodnotě ale již ztratily mezi 44,8 a 57,1 %. Pokud bychom měli být konkrétní, tak iPhone 12 ve verzi 64 GB a iPhone 12 Pro ve verzi 512 GB ztratily nejvíce, a to zmíněných 33,7 %. Nejmenší amortizace je pak u 128GB iPhone 12 Pro Max, a sice 18,1 %. Velmi zajímavé je znehodnocení nejvyššího modelu u jihokorejské konkurence v podobě Samsungu Galaxy S21 Ultra v 512 GB verzi, jenž ztratil 53,3 %. Podobně na tom je třeba Galaxy S21 (128 GB) se ztrátou 50,8 %. Pomyslným vrcholem je pak verze s 256 GB, kde to činí 57,1 %. Zajímavé je i přímé porovnání u nás. Na Alze seženete Samsung Galaxy S21 (128 GB) za 22 499. IPhone 12 s 64 GB za 24 990. Verzi se 128 GB za 26 490.

