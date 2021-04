Control center z macOS nemusí v iOS 15 vypadat vůbec zle, vyzkoušeli jsme to!

Když se objevily počátkem tohoto týdne první zvěsti o tom, že se iOS 15 bude minimálně co se control center týká přibližovat k macOS, někteří majitelé iPhonů z toho příliš velkou radost neměli. Jak se však zdá, když pomineme, že veškeré úniky informací pochází z alfa verzí systému a nejsou dokonalé, tak pokud se Apple skutečně inspiruje macOS a použije control centre z něj v iOS 15, nemusí to vypadat vůbec špatně.

Na následujících mockupech vidíte, jak by vypadalo jednoduché vložení control center z macOS 11.2 do iOS. Apple by mohl zároveň s klasickými ovládacími prvky propojit také některé widgety. Aktuálně se spekuluje například o tom, že součástí control center bude například kalkulačka. Apple by tak nejen sjednotil oba systémy dalším prvkem, ale zjeména by dokázal nabídnout v Control Center větší počet položek než tomu je aktuálně. Navíc je zvláštní, že zrovna u Applu, který si zakládá na jednotnosti a jednoduchosti fungují prvky v na macOS horizontálně a na iOS vertikálně, a to i v případě landscape módu, který v podstatě poměrem stran kopíruje Macy.

Za mě osobně by se v případě, kdy Apple dokáže Control Center vyladit pro iOS jednalo o jednoznačný posun dopředu a rozhodně bych se za takovou změnu nezlobil. Je to navíc jenda z aktuálně nejskloňovanějších změn v souvislosti s iOS 15. Uvidíme tedy, zda se ji dočkáme i v praxi nebo zůstane pouze u konspirací.