iPhony 13 dostanou ve velkém podporu rychlejšího 5G, má to ale háček

Jedním z největších lákadel iPhonů 12 je bezesporu podpora 5G sítí, které mají nabízet mnohonásobně vyšší rychlosti než nynější LTE. Věděli jste však, že Apple v současnosti osazuje své telefony dvěma typy 5G modemů, které se od sebe liší rychlostí i využitelností? Zatímco jeden – konkrétně sub-6GHz – je vhodnější do míst s nižším pokrytím a vysílači dále od sebe za cenu nižších rychlostí, druhý – konkrétně mmWave – je rychlejší, ale ke své rychlosti potřebuje hustší síť vysílačů. Proto se tak druhý hodí jen do míst, kde je již 5G více rozvinuté, jelikož jen tam funguje dle představ. V opačném případě by totiž ztrácel signál mnohem častěji než sub-6GHz, kvůli čemuž by byl hůře využitelný. V současnosti je 5G mmWave modem sice využíván jen v USA, s příchodem iPhonů 13 se však má po světě rozšířit mnohem více.

O plánech na nasazení mmWave 5G modemu do iPhonů pro více trhů měl Apple relativně nedávno informovat svůj dodavatelský řetězec, ve kterém má své zdroje portál DigiTimes. Kde všude se mají iPhony 13 s mmWave modemem prodávat sice zdroje neuvedly, nicméně vzhledem k tomu, že se 5G infrastruktura buduje velmi rychle po celém světě se dá předpokládat, že se je Apple rozhodne nasadit na většinu pro sebe zajímavých trhů a opomene například jen Afriku a další rozvojová území. V České republice bychom se tedy mmWave modemů dočkat alespoň dle našeho názoru měli. Tuzemská 5G infrastruktura totiž není v žádném případě ve špatném stavu a dle vyjádření operátorů jí čeká v dohledné době další rozšiřování.