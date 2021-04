Služby jsou pro Apple čím dál větší zlatý důl, zisky z nich strmě rostou

Tim Cook již před pár lety prohlásil, že hodlá ze služeb učinit jeden z nejvýznamnějších zdrojů příjmů společnosti Apple. Nejnovější zprávy svědčí o tom, že se mu tento plán daří celkem plnit. Společnost Morgan Stanley totiž počátkem tohoto týdne uvedla, že růst příjmu ze služeb Applu neustále utěšeně roste, dodala ale, že tento segment trhu je poměrně nesmlouvavý a Apple musí čelit opravdu schopné konkurenci.

Společnost Morgan Stanley porovnala růst cen akcií u společností, které podnikají v podobném směru, v jakém se angažuje také Apple se svými službami. Co se Applu týče, zaznamenal v průběhu březnového kvartálu další výrazný úspěch v oblasti zisku z App Storu, a společnost Morgan Stanley odhaduje, že by příjem ze služeb společnosti Apple mohl v následujících týdnech a měsících ještě více narůst. Co se týče předpovědi ohledně příjmů z prodeje produktů, zde by podle odborníků nemělo dojít k žádným výraznějším změnám. Morgan Stanley ale ve své zprávě zároveň poukazuje na to, že k nárůstu příjmů ze služeb a tím pádem také k růstu cen akcií došlo i u řady konkurentů firmy Apple, kteří podnikají ve stejném sektoru. Odborníci se ale také shodují na tom, že se Apple v sektoru služeb pravděpodobně neztratí, a že si najde způsob, jak ještě více profitovat. Koronavirová pandemie podnikání Applu podle všeho nijak výrazně negativně nepoznamenala. Nechme se překvapit, jak si Apple v oblasti služeb povede nadále.