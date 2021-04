Šéf Applu o Elonu Muskovi: Nikdy jsem s ním nemluvil, za Teslu si ale zaslouží respekt

Tim Cook se koncem minulého týdne objevil jako host v podcastovém pořadu Sway Kary Swisher. V průběhu zmíněného rozhovoru přišla řeč na řadu různých témat, mezi kterými byly například nové podmínky ohledně transparentnosti sledování v operačním systému iOS 14.5 nebo třeba otázka budoucího samořiditelného elektrovozu, která je v posledních měsících velmi intenzivně probíraným tématem.

Fotogalerie Tim Cook Steve Jobs Theater Tim Cook Tim Cook keynote 2020 tim-cook-smich-fb Elon Musk - 1 +3 Fotek Kam směřuje AI? Kam směřuje AI? Elon Musk - 4 Vstoupit do galerie

Co se autonomního elektrovozu a autonomního řízení jako takového týče, padla v podcastu mimo jiné také otázka, co si Tim Cook myslí o šéfovi automobilky Tesla Elonu Muskovi. Tim Cook v této souvislosti uvedl, že vůči Muskovi chová velký obdiv, ačkoliv se s ním on sám osobně nikdy přímo nesetkal. Elon Musk koncem loňského roku umístil na sociální síť Twitter příspěvek, ve kterém uvedl, že se před mnoha lety pokoušel prodat svou společnost Tesla Applu, a dodal, že Cook s ním tehdy ani nechtěl absolvovat osobní schůzku. Cook tento tweet v podcastu okomentoval slovy:„Víte, nikdy jsem s Elonem nemluvil, ale velice jej obdivuji a respektuji kvůli tomu, jakou společnost se mu podařilo vybudovat. Myslím si, že Tesla odvedla skvělou práci nejen po stránce upevnění vlastní vedoucí pozice, ale také v tom, že se jí tuto pozici podařilo udržet po tak dlouhou dobu.“

Spekulace ohledně autonomního elektrovozu z dílny Applu kolují zhruba již od roku 2015. V té době se ještě mluvilo o tom, že se Apple nejspíš zhostí celého výrobního procesu od začátku až do konce – vývoj elektrovozu nesl tehdy označení „Project Titan“. Od prvních spekulací již ale uběhlo několik let, v jejichž průběhu se střídavě objevovaly zprávy o tom, že Apple celý projekt uložil k ledu, a střídavě se mluvilo o jeho opětovném oživení. Naposledy se v souvislosti s budoucím Apple Car spekulovalo o možném zapojení společností Hyundai, tyto spekulace byly ale velice rychle utnuty.

Podcast Sway si můžete pustit zde.