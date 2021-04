Proč je únik osobních dat uživatelů Facebooku z roku 2019 stále velmi nebezpečný

Mark Zuckerberg nemá v posledních dnech zcela určitě příliš klidné spaní. Více než 500 milionů uživatelů, z toho přes 1 milion Čechů a Češek, zasáhlo totiž nedávné zveřejnění dat, které kyberzločinci odcizili jeho Facebooku v roce 2019.

Přestože jde o relativně starou událost a Facebook již tehdejší zranitelnost odstranil, samotná data unikla na internet teprve nyní a významně ohrožují bezpečnost uživatelů. Mezi zveřejněnými údaji jsou totiž také telefonní čísla, která mohou kyberzločinci použít k SIM swappingu, tedy k útoku, při kterém přesměrují bezpečnostní kódy dvoufázového ověření používaného k ověření identity při přihlášení do e-mailu, na svá vlastní zařízení. Tím získají zloději přístup k e-mailu oběti a následně pak mohou převzít také kontrolu nad dalšími online účty uživatele a celou jeho digitální identitou.

Lidem, kteří měli v roce 2019 svůj facebookový účet propojený s telefonním číslem doporučují bezpečnostní experti v čele s Avastem změnit nastavení tak, aby se do účtu mohli přihlásit pouze za pomocí autentikátoru, který poskytuje např. Microsoft nebo Google. Tito uživatelé také mohou čelit častějším phishingovým útokům, proto by měli být obezřetnější k SMS zprávám, které obdrží. Při dodržení všech bezpečnostních zásad by nicméně měli všichni úniky dat Facebooku bez větších potíží „přežít“.