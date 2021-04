Foxconn: Zájem o nové iPhony 12 jen tak neopadne

O tom, že si iPhony 12 vedou velmi dobře, jsme psali již několik článků. Apple po několika letech opět našel tu správnou formuli, díky které se mu podařilo přitáhnout o poznání větší množství zákazníků, než tomu bylo u iPhonů předešlých generací. Podle posledních informací pocházejících z konferenčního hovoru s akcionáři společnosti Foxcon, která iPhony pro Apple vyrábí, bude velký zájem o loňské novinky pokračovat i v průběhu roku.

Zájem o iPhony 12 by měl být relativně vysoký v průběhu celé první poloviny letošního roku. Dle slov CEO Foxconnu je společnost opatrně optimistická, co se prodejů iPhonů týče, s čímž souvisí objem výroby, který bude třeba uspokojit. Například v porovnání s loňským únorem byly prodeje iPhonů dle některých informací meziročně až o 80% vyšší. Je však třeba podotknout, že v únoru loňského roku se svět řídil do globální pandemie, což se na prodejních číslech jistě projevilo.

Další zajímavostí jež vyplynula z rozhovoru s akcionáři je to, že Foxconn očekává výpadek dodávek některých komponent i v průběhu příštího roku. Situace v celém dodavatelském řetězci by se měla plně normalizovat až v roce 2022. Výrobu a distribuci iPhonů by však tyto problémy neměly postihnout do takové míry, jako jiné modely a další elektroniku.

V tomto ohledu Apple těží jednak z toho, že pro výrobu všech svých procesorů využívá TSMC u které má výhradní postavení, zároveň má dodavatelský a subdodavatelský řetězec dostatečně diverzifikovaný a smluvně ošetřený, že by měl být přísun jednotlivých komponent relativně stabilní, byť se v uplynulých týdnech a měsících nějaké drobné zádrhely objevily také.