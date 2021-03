iPhone 12 se může stát nejprodávanějším iPhonem v dosavadní historii

V současné době se titulem „nejprodávanější iPhone všech dob“ může těšit iPhone 6 (a 6 Plus), kterého se za fiskální rok 2015 podařilo Applu prodat celých 231 milionů kusů. Tento rekord by však mohl padnout a to už letos, vlivem velkého zájmu o současný iPhone 12.

Podle analytiků společnosti Wedbush mají nové iPhony 12 velice dobře našlápnuto na to, aby výše uvedenou metu iPhonů 6 překonaly. A to je co říct, neboť jde historicky o nejúspěšnější iPhony, které Apple kdy prodával. Loňské novinky si však vedou přeci jen o něco lépe. Podle analytiků mělo v průběhu prvního letošního kvartálu dojít k prodejům iPhonů překračující hranici 60 milionů kusů. Předpověď na další kvartál očekává zhruba stejné množství prodaných kusů, což značí jeden z nejstabilnějších prodejních cyklů ze všech doposud prodávaných iPhonů. Celková čísla budou pochopitelně známá až za několik měsíců, vše však nasvědčuje tomu, že iPhony 12 své předchůdce z roku 2014 v počtu celkových ročních prodejů předeženou.

Analytici celkově očekávají, že se za letošní rok prodá celosvětově na 200 milionů iPhonů. Prodeje pak potáhne zejména Čína a asijský region obecně, iPhone 12 a jeho deriváty jsou navíc dle analytiků lákavými modely pro majitele starších iPhonů, kteří s generační obměnou čekali na zásadnější množství novinek. I díky tomu se dvanáctkám povede velmi dobře. Na úrovni prodejů se také podepíše celková šíře produktové nabídky, kdy kromě běžného modelu jsou k dispozici také modely mini, Max a Max Pro. Zájem o iPhony by měl navíc přetrvat i do následující generace, u které se očekávají ještě větší prodeje, než u té současné.