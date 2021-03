iPhony 13 se zřejmě představí opět v září, nad jejich dostupností ale visí otazníky

Minulý rok byl pro většinu technologických společností zcela jiný. Svět totiž zasáhla pandemie, kvůli které byla velká část továren pozastavena. To se pochopitelně dotklo i Applu, jenž představil své nové modely z rodiny iPhone 12 až v říjnu, a to spolu s HomePodem mini. Na každý pád je jasné, že průmysl je v tomto roce v daleko lepší kondici než tomu bylo před rokem. Nové modely jablečného smartphonu by tak měly být oznámeny už v září.

Hovoří o tom alespoň analytik společnosti Wedbush Dan Ives, podle kterého by dokonce dostupnost některých modelů mohla být naplánovaná již na třetí zářijový týden. Jedním dechem ale dodává, že spuštění prodejů by případně mohlo být odsunuto na začátek října. Případně by v tomto opožděném termínu byly do prodeje uvedeny „pročkové“ modely. Tak či onak, zářijové představení nových iPhonů je prý téměř jisté. Je však třeba pamatovat, že dle této zprávy by iPhony 13 měly být na pultech přesně za půl roku, a do té doby se může ještě ledacos přihodit. Pokud jde o samotné modely iPhone 13, prozatím se toho moc neví. Hovoří se o maximálním úložišti o velikosti 1 TB a LiDARu u všech čtyř modelů. Tyto zprávy ale dementuje věhlasný analytik Ming-Chi Kuo, dle kterého zůstane LiDAR záležitostí pouze „Pro“ modelů. Brousíte si zuby na nové iPhony?