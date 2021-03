iPhonů 13 bude zřejmě na podzim nedostatek, lví podíl na tom má mít Samsung

I vzhledem k celosvětovému nedostatku čipů, nebylo zpoždění iPhonu 13 nebo minimálně jejich nedostatek na pultech obchodů na podzim zcela nutné. Situace se ale dál vyvíjí a postihne více průmyslových odvětví, nejen toho se smartphony. Nová zpráva společnosti Nikkei Asia navíc odhaluje další možné zdržení, a tentokrát i iPhonů. Samsung totiž nestíhá vyrábět OLED displeje, které by měly být právě pro mobilní telefony Applu určeny.

V únoru letošního roku přinutily časté zimní bouře v jinak slunném americkém Texasu společnost Samsung odstavit svou tamní továrnu na výrobu čipů. Tento konkrétní krok tak měl za následek zpoždění výroby u 5 % světových dodávek čipů používaných v chytrých telefonech a automobilech. Samsung zde ale také vyrábí OLED displeje používané v iPhonech. Pozdržení výroby čipů zde bude mrzet zejména výrobce mobilních telefonů s operačním systémem Android, které ve svých zařízeních používají čipy od Qualcommu. Vedlejší efekt by to mohlo mít i na Apple, protože zpráva zdůrazňuje, že by se tím mohla celosvětová produkce 5G telefonů propadnout až o 30 %, i když se ho zde problém s čipy, na rozdíl od toho s displeji, přímo netýkají. Vyjma Samsungu postihl výpadek i texaský závod nizozemské společnosti NXP vyrábějící polovodiče.

Po loňském roce to tak může být pro trh další rána. Vzhledem k pandemii koronaviru a poloprázdným fabrikám se také nestíhalo a Apple byl přinucen posunout představení řady telefonů iPhone 12 až na říjen. Ve finále si ale mohl mnout ruce, protože tato řada jeho telefonů slavila u zákazníků prodejní úspěch. Zda tomu bude letos jinak či stejně nicméně ukáže až čas.