Applu unikla 3D maketa iPadu mini 6

Představení poslední genearce iPadu mini proběhlo již před dlouhými dvěma roky, za které tento tapled pořádně zestárnul. Nejeden jablíčkář proto očekává odhalení jeho nové generace, která úroveň celé této produktové řady pozvedne opět o něco výše. Kdy přesně se novinky dočkáme sice Apple zatím oficiálně neoznámil, spousta leakerů se však shoduje na tom, že bychom od jejího představení nemuseli být přespříliš daleko – a co víc, její přepracování by mělo být tentokrát skutečně velké.

Zapomeňte na horní a spodní rámečkovou bradu, která je pro iPady se starším designem natolik typická. Nový iPad mini by totiž měl alespoň podle některých úniků dostat design, kterého by se chtěl Apple u levnějších modelových řad držet minimálně několik následujících let. Řeč je konkrétně o zachování zaobleného těla v kombinaci s displejem přes celou přední stranu, který bude na spodní straně rozbíjet klasický Home Button se senzorem Touch ID. Kolem displeje pak bude stále poměrně tlustý rámeček, který skryje například i horní senzory a přední kamerku. Že má Apple přesně takový iPad v plánu potvrdil před pár hodinami i poměrně přesný leaker vystupující na Twitteru pod přezdívkou xleaks7. Do rukou se mu totiž dostala 3D maketa novinky, kterou využívají výrobci příslušenství pro výrobu krytů i ochranných skel. Díky ní si tak můžeme o tabletu udělat velmi slušný obrázek – tedy minimálně z hlediska designu.

Design je nicméně bohužel to jediné, co 3D makety odhalují. Informace ohledně dalších technických specifikací jako například typ procesoru, RAM paměť či podpora mobilních sítí zůstává totiž zatím zahalena tajemstvími, stejně jako případný termín představení. K tomu totiž může dle dostupných informací dojít jak letos, tak klidně i příští rok – nový iPad mini totiž není pro Apple prioritou, ale spíše doplněním jeho portfoila.