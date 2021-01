Nový iPad mini dorazí na jaře, nabídne větší displej ve stejném těle

Příznivci kompaktního iPadu mini budou mít již za pár měsíců důvod k radosti. Podle zdrojů japonského portálu MacOtakara má totiž Apple na březen naplánováno představení jeho nové – v pořadí již šesté – generace, pro kterou chystá minimálně jedno příjemné vylepšení.

Hlavní novinkou iPadu mini 6 má být větší displej a to při zachování stejných rozměrů. Pouhým zúžením rámečků kolem displeje by se totiž měl Apple dostat ze současných 7,9” na 8,4”, tedy zhruba na úhlopříčku o 1,3 cm větší než kterou disponuje nyní. Z hlediska designu by se pak měl díky zúžení rámečků podobat iPadu Air 3, který se světu ukázal na jaře 2019. Samozřejmostí je pak nasazený výkonnějšího procesoru, kterým by mohl teoreticky být i Apple A14. Dále se u něj počítá se zachování Lightning portu a ikonického Home Buttonu se senzorem Touch ID.

Fotogalerie iPad mini prace nahled iPad mini space gray nahled iPad mini smart cover nahled iPad mini 1 nahled +4 Fotek iPad nahled iPad mini space gray iPad smart cover nahled Vstoupit do galerie

Japonci věří, že kromě březnové premiéry by si mohl nový iPad mini střihnout v tomto měsíci i premiéru prodejní. Záležet však zřejmě bude primárně na výrobních schopnostech dodavatelského řetězce Applu, na kterém se i nadále podepisuje stále probíhající pandemie koronaviru. Ohledně spuštění prodejů budeme mít proto jasněji až po oficiálním představení produktu. Těšíte se?