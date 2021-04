Vyšší obnovovací frekvence nové Apple TV jako jasný vzkaz hráčům?

Přiznám se, že ačkoliv mám svou Apple TV opravdu rád, přijde mi, že je její využitelnost oproti prakticky jakémukoliv jinému Apple produktu setsakramentsky malá. Jasně, zrcadlení obsahu z iPhonu či Macu na televizi je fajn, stejně jako možnost rychlého přehrávání Spotify, Netflixu, HBO GO a dalších služeb přes tvOS aplikace či vytvoření si z ní domácího centra pro HomeKit. I tak mi ale přijde, že na to, kolik si Apple za Apple TV účtuje, toho umí zkrátka na poměry jiných jablečných produktů málo. Potenciál tohoto produktu je přitom obrovský – vždyť jeho čipset nabízí velmi slušný výkon, úložiště není ani u nižší varianty rozhodně zanedbatelné a u nejnovější generace TV si nemůžeme přespříliš stěžovat ani na RAM. Jak se však podle nového úniku zdá, zbytečné přešlapování na jednom místě si začíná uvědomovat i samotný Apple a u nové generace Apple TV proto chystá dle nového úniku velký krok vpřed – a to nejen hardwarový, ale zřejmě z hlediska celkového pojetí tohoto produktu.

Když dnes v noci objevili vývojáři v kódu bety tvOS 14.5 informace o podpoře 120Hz při 4K u chystané nové generace Apple TV, prakticky okamžitě se začalo spekulovat nad tím, co by to ve výsledku mohlo pro uživatele znamenat. Odpověď na tuto otázku nám sice bude muset poskytnout oficiálně až samotný Apple, při pohledu na nynější trh s elektronikou se ale zdá být už nyní víceméně jasná. Jestli je totiž u nějaké elektroniky (vyjma lepších televizí, u kterých se s tím tak nějak počítá) vyšší obnovovací frekvence opěvována, jsou to herní konzole – konkrétně Xboxu Series X a Playstation 5. Právě jejich 120Hz obnovovací frekvence má totiž posunout hraní jako takové na zcela novou úroveň, jelikož se díky ní dočkáme plynulejšího zobrazování herního obsahu (tedy samozřejmě na kompatibilních televizích). Zatímco konzole staré generace totiž zvládaly zobrazovat „jen“ 60 snímků za sekundu (tedy využívaly 60 Hz), nové tyto hodnoty zdvojnásobí. A právě kvůli tomu, že po vysoké obnovovací frekvenci konzolí i monitorů prahnou v poslední době primárně hráči videoher se zdá velmi pravděpodobné, že se jim rozhodl vydat Apple svou novou Apple TV naproti.

Je otázkou, co přesně znamená „jít hráčům naproti“ v podání Applu. Jednat se totiž může jako o spuštění nadstavby pro Apple Arcade s lepšími tituly, které využijí potenciál televize naplno, tak třeba „jen“ o vylepšení stávající nabídky Arcade updaty s podporou vyšší obnovovací frekvence. Vyloučit se pak samozřejmě nedá ani odemknutí dveří nejrůznějším herním streamovacím službám, které by mohly být schopné přes své tvOS klienty posílat do televizí při dostatečně kvalitním internetu videoherní obsah v té nejvyšší možné kvalitě. Ať už se Apple rozhodne jakkoliv, každá z těchto cest by byla krokem kupředu a přestože například zlepšení Arcade updaty by za velký krok zrovna označit nešlo, minimálně věhlas této služby by mohl solidně povyrůst. V redakci bychom ale očekávali spíše kroky razantnější, které budou dávat z hlediska tohoto „portového zemětřesení“ daleko větší smysl. Souvislost vyšší obnovovací frekvence se hrami je pak dle nás prakticky neoddiskutovatelná. Pro pár filmových nadšenců by totiž Apple přidával podobnou vychytávku jen těžko.