Nová Apple TV nabídne podporu 120Hz obnovovací frekvence

Zatímco ještě před pár hodinami byl svět přesvědčen o tom, že nová generace televizního boxu Apple TV nepřinese téměř nic zajímavého, čerstvý objev v betě tvOS 14.5 zamíchal v tomto směru poměrně výrazně kartami. Vývojářům se v ní totiž podařily objevit odkazy na podporu 120Hz obnovovací frekvence, díky čemuž by tak měla být schopná na kompatibilních televizích zobrazovat plynulejší obraz – tedy samozřejmě v případě, že bude daný obraz 120Hz přizpůsoben.

Současné Apple TV využívají HDMI 2.0, které nabízí maximální podporu 4K při 60Hz. Nová Apple TV má však podle kódu bety tvOS 14.5 dostat do vínku HDMI 2.1, které umožní právě 4K při 120Hz a tedy i plynulejší obraz u přizpůsobeného obsahu. Nový televizní box se tak v tomto směru vyrovná například Xboxu Series X či Playstationu 5, které nabízí totéž. Je nicméně poměrně zajímavé, že zatímco u herních konzolí dává vyšší obnovovací frekvence smysl, v případě Apple TV se to na první pohled tak úplně zdát nemusí. Herní knihovna na ní je totiž v porovnání s klasickými konzolemi výrazně slabší a filmy z vyšší obnovovací frekvence těžit příliš nedokáží, nejsou-li jí tedy uzpůsobené. Bude proto velmi zajímavé, jakým směrem nakonec Apple svou TV nasměruje, aby dávala všechna vylepšení na ní co největší smysl. Kdy se o jeho plánech dozvíme je nicméně v tuto chvíli zatím ve hvězdách – stát se tak totiž může jak v horizontu dnů či týdnů, tak klidně i na podzim.