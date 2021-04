U Maců s M1 lze dodatečně navýšit RAM i SSD

Ačkoliv si svět doposud myslel, že kvůli architektuře čipů M1 není možné v Macích jimi osazených navýšit dodatečně RAM paměť a ani SSD úložiště, jelikož jsou tyto komponenty zjednodušeně řečeno připojeny k procesoru (z hlediska jeho funkčnosti), pravda je zřejmě opačná. Technikům v Číně se totiž podle nových informací, které začaly kolovat v posledních hodinách po internetu, přeci jen povedlo RAM a SSD u Maců s M1 dodatečně navýšit, aniž by jakkoliv stroje zničili. Systém navíc tuto úpravu dokáže bez problému rozpoznat.

Dodatečné navýšení RAM i SSD u Maců s M1 je podle techniků extrémně náročné kvůli tomu, že jsou vyměňované komponenty stejně jako u ostatních Maců v počítači připájené. Při jejich odstraňování tedy existuje skutečně velké riziko poškození celého počítače, který navíc samozřejmě přijde tímto zásahem i o záruku. Už kvůli tomu je proto zcela jasné, že o jakémkoliv rozšíření dodatečných upgradů Maců s M1 nemůže být alespoň prozatím (a možná ani v budoucnu) ani řeč. Co se pak týče upgradu, který se v Číně povedl, jednalo se konkrétně o výměnu 8 GB RAM modulu a 256 GB SSD modulu za 16 GB RAM modul a 1 TB SSD modul a to konkrétně u MacBooku Air. Technikům se tedy podařil jinými slovy vytvořit ze základního stroje v ceně 29 990 Kč počítač prodávaný Applem za 49 990 Kč a to jen za cenu modulů. Tu sice neodhalili, ale je naprosto jasné, že byla mnohem nižší než rozdíl mezi cenami základního stroje a konfigurace se 16 GB RAM a 1 TB SSD.

Bude velmi zajímavé sledovat, jakým směrem se budou upgrady Maců s M1 v následujících týdnech a měsících pohybovat. Dá se ale očekávat, že se již brzy dočkáme i testů konfigurací, které neprodává ani Apple a které by nám mohly s trochou štěstí ukázal plný potenciál čipu M1. Objev čínských techniků totiž k podobným testům přímo vybízí.