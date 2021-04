Nové iPady Pro dorazí v dubnu a nabídnou 5G, potvrdil jeden z nejpřesnějších leakerů

Nová generace iPadů Pro klepe na dveře. Vyplývá to alespoň z čím dál většího množství nejrůznějších potvrzení předních světových Apple leakerů, ke kterým se před pár hodinami přidal i veleuznávaný Kang. Ten se nechal na svém Twitteru slyšet, že minimálně 12,9” iPad Pro (2021) bude odhalen zhruba v polovině dubna s tím, že se u něj dočkáme i podpory 5G. Na tu si však budeme muset počkat.

Podle zdrojů Kanga, které se v minulosti ukázaly jako jedny z nejpřesnějších v Apple komunitě, vydá Apple nový iPad Pro zprvu jen ve WiFi verzi, která bude stejně jako v předešlých letech de facto jeho základem. Verze s podporou mobilních dat pak začne kromě LTE podporovat i 5G sítě, které se začínají ve světě těšit čím dál většímu rozmachu, avšak zřejmě kvůli výrobním problémům s potřebnými datovými modemy bude schopen Apple 5G verze svých iPadů Pro na pulty obchodů dostat až několik týdnů po spuštění prodejů WiFi verze.

Ačkoliv Kang žádné další detaily o chystaném iPadu Pro nyní neodhalil, z předešlých úniků víme například to, že se u něj Apple rozhodl výrazně vylepšit fotoaparát či u 12,9” verze nasadit displeje s mini LED podsvícením namísto nynější Liquid Retiny, kterou využívá od roku 2018. Díky tomuto kroku by tak měly nové iPady disponovat velmi podobnými zobrazovacími schopnostmi co nynější iPhony s OLEDy. Jak se toto vylepšení podepíše na finální ceně je nicméně zatím otázkou.