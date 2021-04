4 zajímavé aplikace v App Store, které by vám tento týden neměly uniknout (29. 3. 2021 – 2. 4. 2021)

Každý týden přibývají v iOS App Store nové, zajímavé aplikace. My vám na konci každého týdne přineseme přehled toho nejzajímavějšího, co iOS App Store za uplynulý týden přinesl. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na její název.

Ve hře Hunt Royale budete mít jeden hlavní a podstatný úkol – přežít. Bránit vám v tom budou nejrůznější monstra a další nebezpečí, a budete se muset také utkat s ostatními hráči. Na výběr budete mít ze široké palety postav, vaše schopnosti se postupem času budou zlepšovat. Hra nabízí několik různých režimů a čekat vás budou také různé výzvy a akce.

Zkoušeli jste někdy bojovat s obrem? Tato představa může možná působit trochu bizarně, ve hře s názvem Titans 3D si to ale můžete vyzkoušet – a jak název napovídá, bude váš souboj s obry probíhat ve 3D. Možná vás nakonec překvapí, jakou práci vlastně dá dostat se obrovi až ke krku a zasáhnout jej mečem.

Aplikace s názvem FlyScreen je užitečným nástrojem pro práci se screenshoty. S pomocí tohoto nástroje můžete pohodlně a efektivně pracovat se snímky obrazovky na vašem iPhonu, upravovat je, ale třeba také v nich vyhledávat text a dále s ním pracovat. Funkce vyhledání textu zatím nicméně funguje pouze u angličtiny.

Do iOS App Storu se opět vrací oblíbená hra se slovy. Vaším úkolem v ní bude za pomoci písmenek, která budete mít k dispozici, sestavit slovo. Bude to ale o něco těžší než u ostatních her podobného typu, protože tentokrát se veškerá písmena nachází na trojrozměrné kostce. Čím delší slovo se vám podaří ve hře sestavit, tím vyšší počet bodů získáte, buďte ale uvážliví – jakmile jedno písmeno použijete třikrát, kostka zmizí.