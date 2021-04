Nový iPhone SE dorazí nakonec až příští rok, jeho větší nástupce pak o rok později

Zdá se, že letošní rok přinese zase “jen” čtyři nové iPhony namísto pěti, jak tomu bylo v loni. Podle velmi přesného analytika Rosse Younga má totiž Apple v plánu nový iPhone SE představit až v příštím roce s tím, že jeho většího nástupce pak světu nadělí ještě o rok později. A jak se zdá, právě na toho se má smysl těšit ve velkém.

Zdroje analytika tvrdí, že se Apple příští rok u iPhonu SE přidrží nynějšího designu se 4,7” displejem, Home Buttonem a vším, na co jsme zvyklí nyní. Jedinou větší změnou bude podpora 5G sítí a nasazení výkonnějšího čipsetu, díky kterému bude telefon schopný držet krok se novými generacemi iPhonů. Co se pak týče “es éčka” pro rok 2023, to má povyrůst na 6,1” a nabídnout otvor v displeji. Je proto poměrně pravděpodobné, že u něj Apple vynechá Face ID a zabezpečení u něj zajistí skrze Touch ID – ať už pod displejem nebo v bočním tlačítku. Co se pak týče vzhledu, bohužel zatím nevíme, zda se bude jednat o telefon bližší iPhonům 11 či 12. Jelikož však bude otvor v LCD displeji, vsadili bychom spíše na první variantu, protože právě do té Apple LCD vkládal.

Fotogalerie iPhone SE dostupnyiphone.cz varianta A plus 4 iPhone SE dostupnyiphone.cz varianta A plus 5 iPhone SE dostupnyiphone.cz varianta A plus 3 iPhone SE dostupnyiphone.cz varianta A plus 2 +2 Fotek iPhone SE dostupnyiphone.cz varianta A plus 1 Vstoupit do galerie

Kdy přesně v daném roce Apple nové iPhony SE představí je sice v tuto chvíli čirou spekulací, vzhledem k jarnímu představení předešlých dvou generací se ale dá předpokládat, že tomu bude opět na jaře – zřejmě pak v průběhu března. Otazníky pak visí i nad cenou, kterou bude muset Apple nastavit tak, aby díky ní byly telefony pro zákazníky zajímavé. Zatímco u SE pro příští rok to nebude problém, jelikož jí zřejmě zanechá na stejné úrovni jako nyní, u SE pro rok 2023 bude cenová politika asi solidní oříšek, protože na vývoj tohoto telefonu vynaloží Apple více peněz.