Applu unikly barvy jarní edice krytů pro iPhony 12 (Pro)

Za poslední roky se stalo již jakousi tradicí, že Apple dvakrát do roka představuje nové barevné varianty krytů pro své nejnovější iPhony. Děje se tak konkrétně krátce po jejich představení, kdy jsou kryty označovány jakožto podzimní edice, a pak v průběhu jara, kdy jsou logicky vnímány jako jarní edice. A právě barvy jarní edice krytů pro iPhony 12 (Pro) mu nyní unikly. O jejich zveřejnění se pak postaral velmi přesný leaker DuanRui.

Podle leakera nás Apple v následujících týdnech potěší odhalením čtyř nových barevných variant krytů – konkrétně modrou, tmavě fialovou, zelenou a meruňkovou. Ve všech barevných variantách by pak měl samozřejmě prodávat jak silikonové, tak i kožené kryty spolu s řemínky pro Apple Watch, aby si je byli schopni uživatelé se svými iPhony co nejlépe sladit. Kdy přesně k odhalení dojde sice jasné zatím není, v úvahu však připadá údajná dubnová Keynote, v rámci níž by mohl příslušenství alespoň v krátkosti představit. Co se pak týče jeho ceny, ta bude zcela určitě nastavena na stejnou úroveň jako je tomu nyní – kryty se totiž budou od těch stávajících lišit jen a pouze barvou, nikoliv funkčností.

Kromě nových barevných variant krytů a řemínků se v dohledné době očekává rovněž představení Smart Battery Packu, tedy přídavných MagSafe baterií pro iPhony 12, kterými by Apple nahradil poměrně oblíbený Smart Battery Case ze starších modelů. Vývoj baterií je nicméně dle dostupných informací relativně komplikovanou záležitostí a není proto jasné, kdy se podaří uvést do prodeje. Nezbývá proto než doufat, že se tak stane brzy a MagSafe tak díky tomu dostane nový rozměr.

