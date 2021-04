SpaceX už má v hangáru další prototyp lodi Starship. Podívejte se na fotky z jeho přepravy

Před pár dny společnost SpaceX otestovala další prototyp vesmírné lodi Starship. Test ale skončil velkým nezdarem, jelikož při přistávání explodoval. Kdo sledoval živý přenos, jistě mu muselo být ihned jasné, že se stal velký malér. V jeden moment zamrzl obraz a za pár sekund byla slyšet ohlušující rána. Moudřejší jsme byli až později, kdy byly zveřejněny záběry ze startovací rampy. Byť byla v Boca Chica toho dne opravdu velká mlha, je v jeden moment vidět jasný záblesk. Poté už jen na zem dopadají trosky. Záběry z nepovedeného testu můžete vidět například i zde.

Co se ale dá dělat. Pokrok holt přináší oběti a ačkoli si ve SpaceX v současné době pravděpodobně lámou s posledním testem hlavu, do hangáru v texaském Boca Chica již zamířil prototyp SN15, což můžete vidět na videu pod článkem a v galerii na boku tohoto odstavce. Možná až při pohledu na záběry vám skutečně dojde, jaké jsou tyto prototypy obrovské kolosy. Na každý pád vám možná vrtá hlavou, proč se další prototyp nejmenuje SN12, což se zkrátka a dobře dá očekávat. Tento prototyp má být údajně ve srovnání s předchůdci velkým technologickým krokem kupředu. Dále se pracuje na prototypech SN16, SN17 a SN18. Poté by se měl přeskočit SN19 a další výraznou změnu v technologiích má přinést SN20. Ten by dokonce měl zamířit na oběžnou dráhu. Zde se ale počítá s tím, že na úspěšné splnění testu bude potřeba několik pokusů. Kdo má tedy rád exploze, přijde si pravděpodobně na své. Držme SN15 a dalším prototypům palce.

Pokud se zaměříme na počátky testování, první modely připomínaly drobné vodní nádrže, které fanoušci pojmenovali jako Starhoppery. Nikdy neletěly výše než 150 metrů. První modely Starship se nazývaly Mk1, Mk2, Mk3 a Mk4, které oproti Starhopperům přinesly některá vylepšení celkového designu. Mk3 byl pak později přejmenován na Starship Serial Number 1, tedy SN1. Poté se pokračovalo s SN3 a SN4, které připomínaly sila z nerezové oceli. Oba modely byly zničeny na startovací rampě během neúspěšného testu motorů. Záhy následoval skok SN5 do 150 metrů, který byl úspěšný. Úspěch poté zopakoval i SN6. V červnu 2020 ovšem explodoval model SN7, a to během tlakové zkoušky. Obdobný test nezvládla ani nádrž SN7.2. Poté následovaly již daleko pro diváka zajímavější testy, jelikož skoky již přesáhly od tohoto modelu výšku 10 kilometrů. SN8, jenž vyletěl v prosinci, ale tvrdě dosedl a explodoval. Stejně o pár týdnů později dopadl i SN9. SN10 minulý měsíc úspěšně přistál, ovšem explodoval po několika minutách. No a příběh SN11 je ještě čerstvý. Sledujete tento program od SpaceX?