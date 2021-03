Apple dnes slaví 45 let. Co nám jeho minulost může napovědět o budoucnosti?

Společnost Apple, dříve Apple Computer Inc., byla založena 1. dubna 1976. Dnes je tomu tak 45 let od tohoto historického milníku, kdy se sešli Steven Paul Jobs, Stephen Wozniak a Ronald Wayne v garáži Jobsových rodičů, aby zapříčinili vznik takového technologickému gigantu, kterým je Apple dnes. Cesty ke slávě ale nebyly vždy snadné.

Ruční výrobu sta kusů počítače Apple I, Apple II, který byl jedním z prvních kroků k vytvoření osobních počítačů, slavnou televizní reklamu na Macintosh, který v ní vlastně ani nebyl vyobrazen, znají jistě všichni fanoušci značky. Slavných i těch méně úspěšných momentů by se dalo z bohaté historie značky vypíchnout opravdu hodně. Co se ale spíše neohlížet do minulosti, jako naopak zjistit, co nás může čekat v dalších 45 letech značky?

Tak daleko samozřejmě nedohlídne žádný analytik. Při tržní kapitalizaci, která činí k roku 2020 na 2 biliony dolarů, se dá ale s jistotou říci, že tu s námi Apple jistě ještě chvíli bude. To i díky tomu, že prodeje jeho iPhonů, Apple Watch i počítačů Mac stále rostou. Když se navíc ohlédneme pár let nazpět, společnost za poměrně krátkou dobu uvedla mnoho zcela nových produktů – Apple Watch v roce 2015, sluchátka AirPods v roce 2016, HomePod v roce 2017. O inovace tedy není nouze, to i s ohledem na přechod počítačů společnosti na vlastní čipy Apple Silicon. I když je budoucnost posledního řečeného nejistá, předchozím dvěma se daří více než dobře. Apple Watch jsou nejprodávanější hodinky na světě (dokonce je používá každý desátý majitel iPhonu), to samé platí i o AirPodech jen samozřejmě s ohledem na svůj segment.

V blízké budoucnosti bychom se měli ale dočkat dalších zcela nových produktů. Jako první by měl přijít na scénu headset s virtuální realitou. Vzápětí bychom se měli dočkat brýlí pro rozšířenou realitu, tzv. Apple Glass. V horizontu dalších deseti let pak dokonce chytrých kontaktních čoček. Do toho přicházejí informace o stále nových patentech, které pokrývají prsten, matrace, a dokonce i ponožky. Když si k tomu přičtete i neustále čilé spekulace o tzv. Apple Car, tak je vidět, že se máme na co těšit. A my se skutečně těšíme, protože produkty společnosti nám nejen že usnadňují náročný pracovní život, ale především nám v aktuální době pomáhají být v kontaktu s těmi, se kterými v něm nemůžeme být osobně. Takže všechno nejlepší!