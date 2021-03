Revoluce na obzoru? Apple chystá chytré kontaktní čočky

Zatímco nejrůznější AR/VR headsety či chytré brýle nás nechávají vzhledem k tomu, že jsou již v určité hmatatelné formě – ať už ve fázi konceptu či hotového produktu – už svým způsobem chladnými, o chytrých kontaktních čočkách se nic takového říci nedá. Jedná se totiž typově o zcela jiný produkt, jehož vytvoření je vzhledem k jeho povaze pro většinu z nás skoro až nemyslitelné. A i přesto se Apple do jeho vývoje pustil.

Zdroje analytika Ming-Chi Kua tvrdí, že jedním z rozpracovaných projektů AR/VR týmu Applu jsou právě i chytré kontaktní čočky, které by svými funkcemi dokázaly zastoupit klasické prostorově náročné brýle či headsety. Na rozdíl od nich je však minimálně u prvních generací jasné, že budou závislé na iPhonu a jeho výpočetním výkonu, který bude “streamovat” svůj obsah právě do čoček. Ty by se pak samy o sobě neměly přespříliš designově lišit od klasických kontaktních čoček, díky čemuž by mohly být využitelné v mnoha odvětvích a situacích. Skvělé je rovněž to, že by mělo být přes čočky daleko lépe dosažitelné splynutí běžného světa s rozšířenou realitou, jelikož by je měl uživatel vnímat daleko méně než jakékoliv brýle či headsety.

Projekt je nicméně dle zdrojů Kua zatím v rané fázi vývoje a v té ještě nějakou dobu kvůli neexistenci technologií, jenž by umožnily jeho dokončení, zůstane. S jejich uvedení má proto Apple počítat výhledově až v průběhu 30. let 21. století, což jinými slovy znamená, že se tak může stát klidně až za 19 let. Ale kdo ví, třeba se svět technologií v následujících letech ještě více zrychlí a Applu se díky tomu podaří přinést tuto revoluci mnohem dříve.