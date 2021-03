Apple vyvíjí chytré ponožky

V posledních dnech je o Applu v souvislosti s rozšířenou a virtuální realitou hodně slyšet. Vyjma headsetu, brýlí a chytrých kontaktních čoček jsme mohli vidět i patent prstenu, který by mohl ovládání v tomto prostoru usnadnit. Nyní přichází další poněkud kontroverzní patent. Apple v něm zkoumá technologii, díky které by se ponožky, respektive boty, staly klíčovou součástí zážitku z rozšířené reality.

Tzv. „Haptic output devices“ je nově udělený patent společnosti Apple, který se týká poskytování zpětné vazby uživateli napříč mnoha různými kombinacemi zařízení a oblečení. Nesoustředí se tedy čistě na ponožky, jako takové, ale může se jednat i o vložku obuvi, obuv samotnou nebo dokonce podložku, na které uživatel stojí. Vše by přitom mělo poskytovat vibrační motorky, které by dávaly uživateli zpětnou vazbu např. o tom, po jakém „virtuálním“ povrchu se pohybuje. Asymetrické signály by také mohly poskytovat pocit pohybu, i kdybyste stáli oběma nohama pevně na zemi (např. při bruslení). Během provozu mohou být také generovány různé smykové síly, a to různými směry působícími nejen na chodidlo uživatele.

Patent nicméně podrobně popisuje různé piezoelektrické komponenty, elektro aktivní polymery, elektromagnetické členy a další haptické výstupní komponenty, které nezasvěcenému příliš neřeknou. Autorem textu je nicméně Paul X. Wang, který již dříve podával přihlášky např. na podobu využití haptické odezvy, kterou by mohla obsahovat další generace příslušenství Apple Pencil. Jak je ale známo, mít schválený patent je jedna věc, uvést produkt v život druhá. Než bychom se tedy podobného chytrého oděvu dočkali, musel by Apple nejdříve představit samotné zařízení pro VR potažmo AR. Informace o takových produktech však známe zatím jen z analytických předpovědí.