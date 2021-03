Unikl další detail fotoaparátu iPhonu 13 Pro Max

Od představení nové generace iPhonů nás sice dělí ještě dobrý půlrok, už nyní o nich však víme relativně dost. Úniky informací totiž pozvolna přibývají a nám tak umožňují si o novinkách vytvářet postupně velmi slušný obrázek. Další dílek do této skládačky dnes v noci nabídl velmi přesný analytik Ming-Chi Kuo, kterému se podařila zjistit novinka týkající se fotoaparátu iPhonu 13 Pro Max.

Zatímco současné modely nabízí u širokoúhlého objektivu fotoaparátu, který je de facto hlavním objektivem, clonu f/1,6, iPhone 13 Pro Max se má letos dočkat téhož objektivu se světelností f/1,5. Díky tomu bychom se tak měli dočkat kvalitnějších fotek a to zejména při horších světelných podmínkách či tmě, jelikož laicky řečeno dokáže objektiv pohltit o něco více světla, než je tomu nyní. Jeho fotografické schopnosti by se tak díky tomu měly velmi slušně posunout kupředu. Je nicméně poměrně zajímavé, že se má jednat o exkluzivitu řady 13 Pro Max – zbylé “třináctky” a to i ve verzi Pro mají totiž stále disponovat širokoúhlými objektivy se světelností f/1,6.

Kuo sice žádné další detaily o novinkách neodhalil, z předešlých týdnů však víme například to, že má Apple v plánu i výrazné zlepšení ultraširokoúhlých objektivů, u kterých by se chtěl světelností přiblížit právě širokoúhlým objektivům. Díky tomu by tak měly být telefony i přes tento objektiv schopné fotit a natáčet v daleko lepší kvalitě než je tomu nyní, což mnozí jablíčkáři velmi ocení. Ultraširokoúhlý objektiv se totiž v současnosti těží obří oblibě.