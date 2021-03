iPhony sužovala podvodná aplikace pro kryptoměny, nešťastníka připravila o Bitcoiny za 22 milionů

Přestože jsou pravidla pro schvalování aplikací v App Storu o poznání přísnější než ta, která nastavil Google u svého obchodu Play na Androidu, čas od času do App Storu přeci jen nějaká ta aplikace porušující jeho pravidla propadne. Jen zřídkakdy sice napáchá větší škody, když se tak však stane, stojí to skutečně za to. Své by o tom mohl nyní vyprávět i Američan Philippe Christodoulou, který přišel kvůli podvodné aplikaci v App Store o 17,1 Bitcoinů, tedy asi 22,2 milionů korun.

Oběť podvodu využívala ke schraňování Bitcoinů klasické hardwarové peněženky pro ukládání kryptoměn a to konkrétně od značky Trezor. V únoru však narazil při procházení App Store na iPhonu na aplikaci, která měla v logu stejný obrázek jako ten, který využívá právě Trezor a i se jako jeho oficiální aplikace na kontrolu hodnoty kryptoměn tvářila. Muž proto v domnění, že se jedná o rozšíření jeho hardwarové peněženky aplikaci do svého iPhonu stáhl a vyplnil do ní vše potřebné k tomu, aby v ní mohl procházet data o svých kryptoměnách. A právě to se mu stalo osudným, jelikož tím poskytl podvodníkům veškeré potřebné údaje pro převod jeho Bitcoinů k nim. Rázem tak přišel o své jmění.

Apple: Vývojář aplikace nás obelstil, za krádež nemůžeme

Oběť vše samozřejmě nahlásila policii, která začala krádež vyšetřovat a to mimo jiné i za spolupráce Applu. Ten již navíc stihl vydat vyjádření točící se kolem toho, jak je vůbec možné, že aplikaci do svého obchodu vpustil, když byla zcela proti jeho pravidlům (kryptoměny a cokoliv spojené s nimi nemá podle nynějších pravidel v App Store místo). Do obchodu se dostala dle slov Applu aplikace proto, že jí vývojář údajně vydával za něco zcela jiného a mimo jiné striktně odmítal jakékoliv napojení na obchodování s kryptoměnami. Že se jedná o podvod pak údajně Apple již nebyl schopen detekovat, kvůli čemuž si mohla žít aplikace v App Store svým životem.

Aplikace měla být v App Store dostupná od 22. ledna do 3. února s tím, že za tuto dobu měla být stažena zhruba tisíckrát. Obětí je navíc dle všeho mnohem více – kromě krádeže Bitcoinů se totiž přes ní mělo podařit odcizit i Ethereum v hodnotě zhruba 308 tisíc korun. Když se jeho dřívější majitel obrátil na Apple se stížností, ten mu měl říci, že za jeho okradení skrze falešnou aplikaci nenese zodpovědnost. S trochou nadsázky by se tak dalo říci, že si za svými striktními pravidly a kvalitou aplikací v App Store Apple přespříliš nestojí, protože dává při potížích vzniklých selháním jeho prověřovacího mechanismu ruce pryč.