Facebook se dočká na smartphonech zajímavého vylepšení feedu příspěvků

Jste-li uživateli Facebooku a štve vás, jak se na něm v posledních měsících zobrazují jednotlivé příspěvky, následující řádky vás možná potěší. Zuckerbergova společnost totiž dnes oznámila, že se chystá zobrazování příspěvků ve feedu přepracovat a to tím stylem, že umožní uživatelům z nynějšího feedu využívajícího algoritmy pro zobrazení relevantního obsahu snadno přepnout na feed, kde budou příspěvky řazeny bez velkého ohledu na preference chronologicky. To jinými slovy znamená, že by vám svým způsobem nemělo z hlediska aktuálnosti uniknout nic, avšak na druhou stranu nebudete mít při každém spuštění aplikace na očích (alespoň dle Facebooku) to nejzajímavější.

Se zobrazováním příspěvků ve feedu si Facebook hraje dlouhodobě a nutno podotknout, že ne vždy se trefí zcela do černého. Na mysli máme právě výše zmíněnou aktuálnost, která bohužel v poslední době alespoň dle našeho pozorování dost hapruje a zatímco v minulosti byl Facebook schopný zobrazovat příspěvky na něm relativně chytře jak podle preferencí, tak i s ohledem na čas vydání, nyní nemá problém se zobrazením “žhavé novinky” klidně i několik dní po jejím zveřejnění. Všimnout jste si toho ostatně mohli i u spousty našich článků, které se vám mohly ve feedu ukázat klidně i týden po jejich vydání, když už byly de facto neaktuální. A právě to by měla nynější úprava aplikace vyřešit. Vše by si totiž mělo jít daleko líp nastavit.

Kromě novinek týkajících se zobrazování příspěvků ve feedu slibuje Facebook také větší transparentnost v jeho zobrazovacích algoritmech. To jiným slovy znamená, že veškerý obsah, který vám přes své algoritmy na základě dat nasbíraných o vás zobrazí by měl být schopen skrze nejrůznější nápovědy zobrazitelné u jednotlivých příspěvků vysvětlit, což by vám mělo mimo jiné pomoci právě v dalším přizpůsobením feedu. Jak budou novinky fungovat v praxi bychom se pak měli na iOS dozvědět už příští týden, kdy má být uvolněna nová verze mobilní aplikace Facebooku.