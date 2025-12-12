Instagram vám konečně umožní upravit algoritmus vašeho feedu!

Zatímco dříve uživatelé na Instagram chodili zejména proto, aby zjistili, co je nového u přátel, dnes se často prokousávají haldou videí, která s jejich zájmy nemají nic společného. Jak se však zdá, Meta konečně vyslyšela roky ostré kritiky a s touto nepříjemnou věcí začíná něco dělat. Poprvé totiž dává uživatelům do rukou skutečnou kontrolu nad tím, co se jim ve feedu zobrazuje.
Nová funkce nese příznačné jméno Your Algorithm a Instagram díky ní poprvé poodkrývá, jaké zájmy vám přisoudil na základě toho, co jste dříve sledovali nebo lajkovali. V praxi to funguje tak, že se dostanete do speciální nabídky, kde uvidíte seznam témat, o nichž si Instagram myslí, že vás baví a co je hlavní, která si můžete upravit. Některé zájmy tak můžete odstranit, jiné přidat, případně si nechat doporučit ještě přesnější témata, která vám pomohou dostat Reels do podoby, která vám konečně sedí.
Meta přitom tvrdí, že celá funkce stojí na umělé inteligenci, ale jak přesně funguje, si zatím nechává pro sebe. Jasné je jen to, že jde o první krok, který by měl vést k daleko většímu přizpůsobení algoritmu. Podobnou funkci navíc miliony lidí znají už z Threads, kde mohou své příspěvky označovat tagem „dear algo“, aby si algoritmus lépe všiml, jaký obsah chtějí dostávat. Pokud si chcete Your Algorithm vyzkoušet, stačí otevřít libovolné Reels video, klepnout na ikonku dvou linek se srdíčky v pravém horním rohu a rázem máte přístup k celé své „datové kartě zájmů“. Tady si můžete nastavit témata, o která stojíte více či méně, případně je sdílet ve Stories. V USA je novinka dostupná už dnes, celosvětově v angličtině dorazí během nejbližších dnů.
Instagram tak po letech konečně uznává, že jeho doporučovací systém není bezchybný a poprvé dává uživatelům šanci ho opravdu ovlivnit. Jestli to bude stačit, nebo se aplikace vydá cestou dalších algoritmických experimentů, ukážou až následující měsíce. Každopádně jde o krok správným směrem, který už mnoho lidí začalo Meta žádat před lety.