Instagram je v současné době jednou z největších sociálních sítí, které existují. Aktuálně využívá tuto sociální síť více než jedna miliarda uživatelů, takže se dá říct, že účet na Instagramu má každý osmý člověk na naší planetě. Aktuálně tato síť patří pod křídla společnosti Meta, pod kterou patří například také Facebook či WhatsApp. Za poslední léta se Instagram výrazně změnil, a to jak po stránce designu, tak i po stránce funkcí a různých možností. Jedna z výrazných změn přišla v roce 2016, kdy Instagram přestal zobrazovat příspěvky chronologicky, ale podle vašich zájmů, to se mi líbí a sledování, a to prostřednictvím umělé inteligence, bez možnosti změny.

Jak seřadit příspěvky na Instagramu chronologicky

Výše zmíněná „novinka“ se před několika lety uživatelům samozřejmě nikterak nelíbila, jelikož pro většinu z nich bylo prostě a jednoduše lepší, když si příspěvky mohli seřadit od nejnovějších po nejstarší, tedy chronologicky. Postupně si ale uživatelé tak jako tak zvykli, jelikož jim samozřejmě nic jiného nezbylo. Po zhruba šesti letech se však rozhodl Instagram možnost chronologického seřazení vrátit, což rozhodně potěší mnoho jedinců. Sami od sebe byste si však této možnosti nejspíše nevšimli. Jakým způsobem tedy na Instagramu na iPhonu zobrazit všechny příspěvky seřazené chronologicky? Postupuje následovně:

Prvně je nutné, abyste na vašem iPhonu přešli do aplikace Instagram.

Jakmile tak učiníte, tak se přesvědčte, že se nacházíte na hlavní obrazovce.

Následně v levém horním rohu klepněte na logo Instagram.

Zobrazí se malé menu, ve kterém klepněte na možnost Sleduji.

Poté už se ocitnete na stránce, kde jsou příspěvky od uživatelů, které sledujete, seřazeny chronologicky.

Pomocí výše uvedeného postupu je tedy možné na Instagramu jednoduše zobrazit příspěvky od uživatelů, které sledujete, chronologicky, tedy od nejnovějších po nejstarší. V tomto seřazení tedy nedochází k upřednostňování či naopak upozadění některých příspěvků, což mnoho z vás jistě ocení. Pokud byste se chtěli vrátit zpět na klasické zobrazení, stačí klepnout na šipku vlevo nahoře. Kromě chronologického zobrazení si také můžete nově nechat zobrazit příspěvky od oblíbených uživatelů. Stačí vlevo nahoře klepnout na Instagram a vybrat Oblíbené. Své oblíbené uživatele si pak můžete přidat klepnutím na Přidat oblíbené.