Přidejte si Keynote, na které Apple představí iOS 15, jediným kliknutím do kalendáře

V dnešních odpoledních hodinách jsme se konečně dočkali zveřejnění data letošní jablečné vývojářské konference WWDC21. Na této konferenci se již tradičně dočkáme představení nových operačních systémů – iOS a iPadOS 15, macOS 12, watchOS 8 a tvOS 15. Kromě toho očekáváme také příchod nových iMaců a MacBooků s procesory Apple Silicon. Letošní WWDC, jenž odstartuje 7. června 2021, bude stejně jako vloni probíhat pouze v online podobě, a to prostřednictvím aplikace Apple Developer a oficiálního webu Applu.

Jak už to bývá každoročně zvykem, tak na letní vývojářské konferenci WWDC kalifornský gigant vždy představí nové operační systémy. Letos se bude konkrétně jednat o iOS a iPadOS 15, macOS 12, watchOS 8 a tvOS 15. Pokud nechcete o představení nových operačních systémů přijít, tak si můžete do kalendáře jediným kliknutím přidat událost, která vás o chystané konferenci včas upozorní. Upozornění dostanete týden předem, a poté také jeden den před zahájením konference. Postup pro přidání události do kalendáře je velmi jednoduchý a najdete jej v odstavci níže.

Speciálně pro naše čtenáře jsme vytvořili soubor s událostí, po jehož importu do kalendáře se vám na 7. června 2021 přidá událost, jenž vás informuje o startu WWDC21, respektive o brzkém vydání nových operačních systémů iOS 15 a dalších, které jsme uvedli výše. Pokud si tuto událost chcete do kalendáře přidat a nacházíte se na iPhonu či iPadu, tak se ujistěte, že se nacházíte v prohlížeči Safari – v opačném případě vám přidání události do kalendáře nebude fungovat. V Safari tedy klepněte na tento odkaz. Poté se vám zobrazí přehled události, která bude přidána do vašeho kalendáře – vlevo dole stačí klepnout na Přidat do kalendáře. Nakonec si vyberte kalednář, do kterého se má událost přidat, a je hotovo. Pokud se snažíte událost přidat na Macu, tak stáhnětesoubor z tohoto odkazu, otevřete jej a v novém okně si vyberte, do kterého kalendáře se má událost přidat.